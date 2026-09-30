"Smatramo i vjerujemo da je ta presuda nezakonita iz tog razloga, pored svih onih drugih razloga koje smo i dalje navodili. Vjerujemo da je štrajk zakonit i da sud nije trebao donijeti takvu odluku. Želim samo reći da je sud od tri osnove po kojoj je ZET poništavao pravo na štrajk dvije odbio, a jednu je utvrdio da je ipak dovoljna razlog da se štrajk ne proglasi nezakonitim. Sada slijedi taj žalbeni postupak. Gotovo sam uvjeren da Vrhovni sud neće moći presuditi, nego da se ta presuda poništi i vrati na ponovni postupak", izjavio je pa nastavio: