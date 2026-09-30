ČEKA SE ODLUKA
Štrajk se nastavlja? Evo što kaže odvjetnik sindikata ZET-a!
Županijski sud u Zagrebu donio je odluku da je štrajk u Holdingu i ZET-u nelegalan te ga je zabranio, ali dok su u Čistoći objavili povratak na posao, na očitovanje sindikata ZET-a još se čeka.
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Prema odluci suda za štrajk u Holdingu i ZET-u, žalba protiv presude ne odgađa provedbu odluke, što znači da komunalci i ZET-ovci moraju odmah prekinuti štrajk.
Sindikat Čistoće objavio je da prekidaju štrajk. Sindikat ZET-a je najavio obraćanje javnosti u 18 sati, ali ono je odgođeno jer pregovori još uvijek traju. Odluka bi trebala biti poznata oko 19 sati. Prije nje se oglasio odvjetnik ZET-ova sindikata Boženko Lozo.
"Smatramo i vjerujemo da je ta presuda nezakonita iz tog razloga, pored svih onih drugih razloga koje smo i dalje navodili. Vjerujemo da je štrajk zakonit i da sud nije trebao donijeti takvu odluku. Želim samo reći da je sud od tri osnove po kojoj je ZET poništavao pravo na štrajk dvije odbio, a jednu je utvrdio da je ipak dovoljna razlog da se štrajk ne proglasi nezakonitim. Sada slijedi taj žalbeni postupak. Gotovo sam uvjeren da Vrhovni sud neće moći presuditi, nego da se ta presuda poništi i vrati na ponovni postupak", izjavio je pa nastavio:
"Gradonačelnik Tomislav Tomašević ima rigidne stavove i ne znam izazivaju li oni stavove s druge strane."
Pratite obraćanje sindikalnih lidera ZET-a UŽIVO na N1.
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