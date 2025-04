Glavni ekonomist HGK o Trumpovim carinama: “Ove godine morat ćemo se naviknuti na neizvjesnost”

Podijeli :

Glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore (HGK) Goran Šaravanja bio je gost Studija uživo N1 televizije gdje je govorio o glavnoj globalnoj ekonomskoj temi - američkim carinama koje je cijelom svijetu uveo predsjednik Donald Trump.

Cilj koji Donald Trump želi postići uvođenjem drastičnih carina je vratiti proizvodnju u SAD. Šaravanja smatra da to neće biti jednostavno jer je globalizirani svijet barem 40 godina išao u sasvim drugom smjeru.

“Je li taj omlet moguće vratiti u početna jaja ili ne, pokazat će vrijeme. A i uzet će vremena”, kazao je.

“Samo SAD može apsorbirati izvozni suficit Kine”

U prvom redu, pitanje carina odnosno carinski rat vodi se između SAD-a i Kine. Trump je ovih dana donekle ustuknuo povlačeći drastično nametnute carine Kini (na koje je ova uzvratila sličnom mjerom) za neke proizvode poput mobilnih telefona. Točnije, privremeno iz izuzimajući od carina.

Trump najavljuje da će izuzeće elektronike od carina biti kratkotrajno

“Jasno mi je što Trump želi postići. Nisam siguran hoće li to moći postići isključivo carinama. Jasno mi je također zašto se Kina ovako postavila i zašto se može tako postaviti. Od pandemije naovamo kineski je izvoz porastao za bilijun dolara – to je tisuću milijardi dolara i očigledno osjećaju da su u dovoljno snažnoj poziciji, mada nisam baš siguran u to. Jedino tržište koje može uopće apsorbirati izvozni suficit koji je generirala Kina je SAD. Nijedna druga država ne može”.

“Ne pamtim ovakvu razinu neizvjesnosti”

Šaravanja kaže da koliko god Kina od pandemije naovamo povećala izvoz i ma koliko se čini da je u povoljnijoj poziciji, i ona je izložena riziku.

“U SAD-u će sigurno doći do usporavanja rasta uslijed svih ovih politika i uvođenja carina. Zato je pitanje za Kinu kamo sa svim tim izvozom, sa svim tim proizvodima.”

BBC: Kina kreće u ofenzivu, ima odgovor na Trumpove carine

Šaravanja je govorio i o ogromnoj globalnoj neizvjesnosti zbog najavljenih, uvedenih pa odgođenih Trumpovih carina i izuzeća nekih proizvoda koje je upotrijebio prema Kini.

“Ja ne pamtim takvu razinu neizvjesnosti. Kad imate najavu svih onih većih carina koje su bile na snazi 13 sati pa ih je Trump povukao, vi nemate pojma na čemu ste. Stoga me uopće ne iznenađuje da globalni brendovi poput Jaguara ili Land Rovera vele da će obustaviti na kratko izvoz automobila u SAD dok ne prouče stanje kako bi znali na kojem terenu igraju i koji to sport uopće igraju”, rekao je.

“Već popodne mogu vrijediti neki drugi uvjeti”

Štoviše, dodao je da više nismo sigurni ni što će se dogoditi unatar jednog dana.

“Mi sad sjedimo ovdje u studiju prije ručka i razgovaramo, a neki drugi gost mog profila doći će popodne i moguće da će tada već biti neki drugi uvjeti. Što onda napraviti? Obustavit ćete bilo koju investiciju, možda i izvoz gotovih proizvoda, sve dok ne znate koji su uvjeti izvoza. Itekako ćete se pitati hoćete li pustiti pogon u rad ili ući u investiciju u SAD-u. Sve to odgađa ekonomsku aktivnost. Znamo da će cijene samih proizvoda, koji se uvoze u SAD, skočiti najmanje 10 posto”, upozorio je Šaravanja.

Zbog Trumpovih carina burze luduju. Ekonomist: “To je špekulacijska igra. Realno, još se ništa ne događa”

Kazao je da ga iz hrvatske perspektive brine očekivanje još sektorskih carina, poput onih automobilskih, te kako će to utjecati na globalne lance opskrbe.

“To je neka nova razina, drugi krug neizvjesnosti pa u tome vidim rizik inflacije i nedostatka određenih repromaterijala u proizvodnom procesu. Sve su to rizici. Ne tvrdim da će se to i dogoditi, ali sigurno je da će doći do rasta cijena u SAD-u i usporavanja rasta tamošnjeg gospodarstva. U biti nas čeka jako puno posla, a ne znamo gdje smo”, ustvrdio je.

Nije uputno posezati za ‘nuklearnim’ rješenjima

Na pitanje kako pametno iskoristiti 90 dana odgode carina, Šaravanja je rekao da je ponajprije cilj izbjeći najcrnji scenarij.

“Uzmite u obzir da osim Europske unije koja pregovara u ime svih 27 članica i države pojedinačno pregovaraju s SAD-om. Moguće je da će sve lijepo završiti i da će se postići nekakav koordinirani dogovor. No jednako je tako moguće da dođemo do još kompliciranijih uvjeta. Bojim se da ćemo se tijekom ove godine morati naviknuti na neizvjesnost.”

Smatra dobrim što EU pokušava spustiti loptu na zemlju i zagovara dijalog s SAD-om.

“Odgodila je recipročne mjere i mislim da je to pametno. EU može jako puno toga napraviti, pogotovo ako se uhvati usluga u kojima SAD ima suficit. Nije uputno odmah posezati za nekakvim ‘nuklearnim’ rješenjima”, dodao je.

“Vjerojatnost dogovora veća je nego što se čini”

Šaravanja je napomenuo da u zadnjih pet godina svjedočimo stagnaciji i padu njemačke industrijske proizvodnje.

Trgovinski rat se nastavlja: Kina uvodi još jednu protumjeru SAD-u

“To je rezultat činjenice da je Kina danas konkurent Njemačkoj za visokotehnološke proizvode. Vidimo da uvoz iz EU u Kinu pada. Kinezi imaju europsku tehnologiju, usavršili su je i ne trebaju više EU. Ove i sljedeće godine prozivodni kapaciteti za kineske automobile porast će za 3-4 milijuna automobila. Tu se oni sada ravnopravno nose s Njemačkom. No, to je dobro za male članice EU-a. Ako je najveća i najvažnija ekonomija izravno pogođena, vjerojatnost da ćemo se dogovoriti je veća. Tu vidim prostora za nekakvu europsku industrijsku politiku. To otvara prostor i Hrvatskoj da se nametnemo i vidimo gdje smo mi u lancu proizvodnje automobila, da naše proizvođače ugradimo u taj mehanizam. Ne treba srljati. Vjerojatnost da ćemo postići dogovor veći je nego što se čini na prvu”, procjenjuje Šaravanja.

Trump je, kaže, ovim carinama želio obuzdati uvoz te je signalizirao kako će SAD do neke mjere povući se iz globalizirane ekonomije ne bi li smanjile trgovinski deficit.

“Dok se bavimo SAD-om, moramo budnim okom pratiti i Kinu. Moramo gledati na dva kolosijeka”, zaključio je.

