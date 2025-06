Hrvati otkrili kako plaćaju ljetovanje: "Ne vidim zašto se ne bi moglo uštedjeti..."

"Idemo u apartman za 65 eura, nije ekstra luksuz, no to niti ne tražim, tražim mir. Svaki mjesec stavim 100 eura na štednju pa se nađe za sve", piše još jedan korisnik. Bilo je, međutim, i onih koji uopće ne ljetuju u Hrvatskoj. "Ljudi štede i ne ljetuju svi u preskupoj Hrvatskoj", "Za 2 soma eura imaš ljetovanje od 14 dana za 2 osobe u Turskoj u all-inclusive resortu sa uključenim letom iz Slovenije / Austrije. To je manje do 200 eura mjesečno - ili 100eur/mj/osoba. Izvedivo i manjom plaćom od prosječne, kud ne prosječnom", neki su od komentara.