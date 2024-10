HUO: Premije životnog osiguranja za slučaj smrti tretirati kao neoporezive primitke

Podijeli :

Unsplash/Christian Dubovan

Hrvatski ured za osiguranje (HUO), u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), predlaže da se premija za proizvode osiguranja za slučaj smrti bez ulagačke i bez štedne komponente, koje bi poslodavac uplaćivao u korist zaposlenika, tretira kao neoporeziv primitak i to do minimalno do 500 eura po zaposleniku godišnje.

“Predložili smo Ministarstvu financija i Poreznoj upravi da se u okviru novog kruga porezne reforme omogući za proizvode osiguranja za slučaj smrti bez ulagačke i bez štedne komponente (s dopunskim osiguranjima), koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg zaposlenika, jednak porezni tretman kao što, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, već imaju dobrovoljno mirovinsko osiguranje te dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, na način da se premija i za tu vrstu osiguranja tretira kao neoporeziv primitak. Predloženi neoporeziv iznos bio bi minimalno do 500 eura po zaposleniku godišnje”, istaknuto je u priopćenju.

Naime, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, podsjećaju iz HUO-a, porez se ne plaća na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, do visine 67 eura za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 804 eura godišnje. Također, porez na dohodak se ne plaća niti na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist radnika do propisanog iznosa premije od 500 eura godišnje.

“Ovaj već postojeći zakonski okvir za premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja omogućio je pozitivne pomake u razini osiguranja građana. Novi prijedlog ima za cilj dodatno unapređenje dobrobiti zaposlenika i poboljšanje financijske pozicije zaposlenika, kao i njihovih obitelji”, ocjenjuju u HUO-u te dodaju da se osiguranjem za slučaj smrti zaposlenika zaštićuje njegova obitelj, na način da im se u najtežim životnim trenucima osigurava financijska pomoć.

“Ovaj prijedlog sukladan je tendencijama prisutnim na cjelokupnoj europskoj razini, usmjerenima na principe dobrobiti zaposlenih i poboljšanje njihove financijske pozicije”, zaključuju.

