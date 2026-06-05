vanjskopolitička analiza
Rakić o summitu u Tivtu: Vučić se želi pokazati, ali sumnjam da mu itko vjeruje
Dugogodišnja vanjskopolitička novinarka i analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala vanjskopolitičke događaje, a na početku se osvrnula na summit u Tivtu i što možemo od njega očekivati.
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"Ako se realno gleda, mala su očekivanja. Samim time što neće biti usvajanja nikakve deklaracije. Ovo je prigoda da se svi ti ljudi nađu oko stola, kažu što imaju i da se tako i rastanu. Ovo izgleda kao UN u malom", kaže Rakić.
Komentirala je i dolazak Vučića na sastanak.
"Vučić je došao na sastanak jer se želi pokazati. Sumnjam da će mu netko vjerovati jer svi ti ljudi prate što se događa. Jedno neprimjereno ponašanje za čovjeka koji bi trebao debelo razmislit o mogućnosti svoje države", dodaje Rakić.
Odgovorila je i kako gleda na to što je Donald Trump podijelio Vučićev intervju.
"Sam Trump može biti zadovoljan. Ovaj ga je silno ishvalio i zbog čega on to ne bi podijelio. Jedna ugoda za Trumpa, ali istovremeno se ta Amerika što se tiče Srbije neće jasnije izraziti o onome što se događa", govori Rakić.
Osvrnula se i na posjet Trumpa Kini.
"On je tu prilično potišteno otišao iz Kine. Nisu ga oduševili rezultati. U Kini postoji ono "vidjet ćemo", Kina uvijek ima vremena za procjenjivanje", kaže Rakić.
Za kraj je komentirala rat u Ukraji.
"Ono što je zaprepastilo Putina je izdržljivost Ukrajinaca i organizacija vojske i opasnost od dronova. Rusi ne napreduju na fronti, a Ukrajinci su ipak s tim dronovima uspjeli postići jako puno i to je opasnost za Putina", zaključila je Rakić
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