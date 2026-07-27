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SVE JE SKUPLJE

INA se očitovala nakon Vladine intervencije: Ograničenje točenja goriva ostaje na snazi

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N1 Info
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27. srp. 2026. 17:08
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Ina zastava
N1

Nakon što je Vlada na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o trošarinama i najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata, INA je odlučila ograničiti točenje goriva na 300 litara po kupnji

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Iz INA-e poručuju da će i dalje postupati u skladu s odlukama nadležnih institucija te nastaviti osiguravati stabilnu opskrbu tržišta.

"Ograničenje količine točenja goriva uvedeno je kao privremena operativna mjera kako bi se osigurala dostupnost proizvoda svim kupcima", odgovorili su iz kompanije na pitanje RTL-a Danas.

Dodaju kako kontinuirano prate razvoj situacije te će svoje aktivnosti prilagođavati okolnostima.

"Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, a INA poduzima sve potrebne korake kako bi opskrba tržišta ostala nesmetana. Kupce pozivamo na odgovornu kupnju, u skladu sa stvarnim potrebama", poručili su.

Podsjetimo, od utorka na snagu stupaju nove cijene goriva.

Litra eurosupera 95 stajat će 1,62 eura, što je osam centi više nego dosad. Eurodizel poskupljuje za 16 centi i koštat će 1,75 eura po litri, dok će cijena plavog dizela iznositi 1,21 euro po litri, odnosno 19 centi više nego dosad.

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