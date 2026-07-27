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SPASIO IH POLICAJAC

Napad kuhinjskim noževima u Parizu: Dvije od tri stradale žene su teško ozlijeđene, napadač priveden

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Hina
|
27. srp. 2026. 16:27
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AFP
KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene kod pariške četvrti Porte de Clichy, objavio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.

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Muškarac je s dva kuhinjska noža napao tri žene u dobi od 19, 24 i 36 godina, pri čemu je dvije teško ranio, rekao je ministar.

Snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje muškarca s dugom crnom kosom koji napada mladu ženu.

Zasad nije jasno je li ta žena ozlijeđena, piše Reuters koji je potvrdio autentičnost snimke.

Drugi dio videa prikazuje istog muškarca kako leži na tlu dok ga drže prolaznici, a u blizini na pješačkom prijelazu nalaze se dva noža.

"Alah mi je to zapovjedio”, govori svladani muškarac.

Nunez je otkrio da je muškarca savladao i priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

"Odajem mu priznanje, bio je to hrabar čin”, dodao je.

Motiv napada i dalje nije poznat, rekao je Nunez, dodajući da policija nije mogla potvrditi identitet napadača čije su izjave tijekom uhićenja bile "nekoherentne”.

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