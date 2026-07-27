3,1 PO RICHTERU
Potres u BiH osjetio se i u Dubrovniku: "Lagano zadrmalo"
Potres magnitude 3,1 prema Richteru pogodio je u podne Bosnu i Hercegovinu, a podrhtavanje tla osjetilo se i na dubrovačkom području
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Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je oko četiri kilometra jugoistočno od Stoca, 35 kilometara jugoistočno od Mostara i približno 50 kilometara od Dubrovnika.
Građani su na stranici EMSC-a prijavili da je podrhtavanje bilo kratko i slabo.
"Slabo podrhtavanje u trajanju od nekoliko sekundi", "Kratko se zatreslo" i "Dubrovnik, lagano zadrmalo", neki su od komentara nakon potresa, javlja Dubrovački vjesnik.
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