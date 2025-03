Inspektorat u akciji. Ovih pet artikala s ograničenim cijenama trgovci su najviše “skrivali”

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL/ilustracija

Vlada je u siječnju, u sklopu svoga programa mjera za ublažavanje inflacije, proširila listu proizvoda s ograničenim cijenama s 30 na 70. Usto je snažnije propisala obvezu označavanja tih artikala, postavljanje zasebnih polica za njih, a također i obvezu njihove dostupnosti.

Primjerice, trgovci su dužni osigurati najmanje jednu vrstu artikla iz svake propisane kategorije proizvoda s ograničenim cijenama. Sve to podrazumijevalo je i pojačani nadzor provedbe te mjere za što je ponajprije zadužen Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH).

DIRH je u ponedjeljak objavio Izvješće o inspekcijskim nadzorima nad primjenom Vladine odluke o ograničavanju cijena 70 artikala. Nadzori su provedeni od 7. veljače, kada su na snagu stupile nove mjere Vlade, pa do prošloga petka, 7. ožujka. U tom razdoblju obavljena su 902 inspekcijska nadzora od čega je u 251 slučaju utvrđeno da su trgovci počinili prekršaje.

Najčešće ‘skrivana’ cijena riže

Konkretno, uočeno je čak 747 artikala bez oznake ograničenja cijena, dok je za 147 proizvoda utvrđeno da im je istaknuta cijena bila iznad najviše dopuštene (“zamrznute”) koju je odredila Vlada. Za 242 kategorije proizvoda trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše dopuštene, iako su iste imali u ponudi. Primjerice, ako od tri vrste špageta na polici niti jedni nisu bili po ograničenj cijeni.

Na koncu, inspektori su utvrdili i 94 povrede informiranja potrošača o proizvodima s ograničenom cijenom.

Što se tiče neisticanja najviših dopuštenih cijena, državni inspektori utvrdili su da se to u najviše slučajeva odnosilo na rižu. Pet proizvoda kojima su trgovci najčešće “skrivali” ograničene cijene neisticanjem vizualnih oznaka su:

1. Riža, bijela, dugo zrno (1 kg) 58 povreda

2. Jogurt, čašica i bočica (180-200 g) 52 povrede

3. UHT mlijeko s 2,8% m.m. (1 litra) 40 povreda

4. Gel za tuširanje (250 mL) 38 povreda

5. Sirup sa šećerom (1 litra) 34 povrede

“Vrijeme je da se trgovci lecnu”

Nadalje, DIRH je utvrđivao poštuju li trgovci točku 3. Vladine odluke koja se odnosi na 40 kategorija proizvoda za koje trgovac mora zimati najmanje jedan artikl s najvišom cijenom do ograničenog iznosa.

Pet proizvoda kod kojih je utvrđen najveći broj povreda te odluke su:

1. Kruh pšenični nepakirani (kg) 60 povreda

2. Kruti sapun (80-100 g) 31 povreda

3. Kranjska kobasica (kg) 30 povreda

4. Pecivo kajzerica (kom) 29 povreda

5. Tekući deterdžent za ručno pranje posuđa (400-500 mL) 24 povrede

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević kaže nam da je dobro što je Državni inspektorat agilno pristupio nadzoru provedbe ove mjere.

“Vrijeme je da se trgovci lecnu i počnu označavati proizvode s ograničenim cijenama. Dosad su te oznake bile ili slabo vidljive ili ih uopće nije bilo. Ovime bi se trebalo uvesti više reda”, ističe.

Nejasnoće oko ograničene cijene kruha

To što je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je najviše povreda bilo s rižom, Knežević ne smatra učinjenim s nekom posebnom namjerom. Veći problem vidi u nejasnoći oko kruha s ograničenom cijenom.

“Rekla bih da je to slučajnost. To je bijela riža dugog zrna, nije nešto posebno. A Što se tiče kruha, upitan je polubijeli od 700 grama. Taj je trebalo označiti jer ljudi su nam javljali da se taj najviše kupuje, ali¸i da mu je u jednom trenutku cijena najviše porasla. Na popis je stavljen pšenični kruh do kilograma, a to može podrazumijevati sve i svašta. I opet donosi nesnalaženje među potrošačima jer kako će znati koji bi to kruh trebao biti s ograničenom cijenom”, kazala je Knežević iz HUZP-a.

