Tajanstvena "hladna mrlja" zbunjivala je znanstvenike. Nova studija kaže da je to zloslutan znak

"Promjena u prijenosu oceanske topline uzrok je hlađenja hladne mrlje", rekao je Stefan Rahmstorf, jedan od autora studije i profesor fizike i oceanografije na Sveučilištu u Potsdamu u Njemačkoj. Dodao je da postoje i drugi neovisni dokazi o slabljenju AMOC-a, a neka istraživanja sugeriraju da je taj sustav danas slabiji nego u bilo kojem trenutku tijekom posljednjih tisuću godina.