140.000 ljudi bez struje
Masovni udar na Kijev: Rusi napadaju dronovima sa svih strana, u plameni jedan od simbola Ukrajine
Pet osoba je ozlijeđeno, a samostan Kijevsko-pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, zapalio se nakon ruskog zračnog napada na ukrajinski glavni grad, priopćile su lokalne vlasti, pozivajući ljude da potraže sklonište.
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Zračni napad oštetio je električne vodove i ostavio 140.000 stanovnika Kijeva bez struje, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko u ponedjeljak ujutro na Telegramu. Dodao je da su se zapalile i kuće te automobili nakon što su ih pogodili ostaci srušenih dronova.
Kompleks Kijevsko-pečerske lavre pogođen je izravnim udarom, a u plamenu se našla i jedna višekatnica, napisao je u zasebnoj objavi na Telegramu čelnik vojne uprave glavnog grada Timur Tkačenko. Dodao je da je grad bio izložen masovnom raketnom napadu.
❗️🇺🇦 Just a horror: this is what Kyiv-Pechersk Lavra looks like now. pic.twitter.com/KMUZOOs4ga— The Ukrainian Review (@UkrReview) June 14, 2026
Pet osoba je ozlijeđeno, a jedna žena je u teškom stanju, rekao je Kličko.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je na Telegramu da dronovi i dalje napadaju Kijev iz različitih smjerova, dok je Reutersov svjedok izvijestio da su se u gradu čule eksplozije.
Kyiv-Pechersk Lavra 💔 pic.twitter.com/uIk15v6F1V— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 14, 2026
Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za okončanje rata koji traje više od četiri godine, uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovog tjedna.
Trump je u nedjelju rekao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je okončanje sukoba u Ukrajini ključno i da je spreman pomoći, priopćio je Kremlj.
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