varaždinske toplice
Snažno nevrijeme pogodilo Varaždinsku županiju, voda prodrla u specijalnu bolnicu: "Pacijenti nisu ugroženi"
Vatrogasci su zabilježili 61 intervenciju na području Varaždinske županije koju ju je u nedjelju pogodilo jako nevrijeme, a oborine su uzrokovale prodor vode i u dijelove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, rekao je župan Varaždinske županije, Anđelko Stričak.
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U nekoliko sati vatrogasci su imali najviše intervencija njih 43 na ispumpavanja vode iz podruma i gospodarskih objekata, deset uklanjanja srušenih stabala, pet obrana od poplava i tri ispiranja cesta od blata, a pojavilo se jedno klizište, kazao je Hini Stričak.
Nevrijeme je zahvatilo i Varaždinske Toplice, a obilne oborine uzrokovale su prodor vode u pojedine dijelove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Objekte su u večernjim satima obišli župan i njegova zamjenica, Silvija Zagorec te zamjenik ravnatelja bolnice Damir Mihalić i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Košćak. Voda je prodrla u sam podrum Spinalnog centra te još nekoliko objekata.
"Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i svih zaposlenika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, spriječena je veća šteta. Odmah su pritekli u pomoć, ispumpali vodu i tijekom noći će se sanirati sve što je moguće", poručio je Stričak.
Na liječenju u bolnici je oko 430 pacijenata, ni jedan pacijent nije bio ugrožen, dodao je Stričak.
"Tijekom noći nastojati ćemo sve što je moguće privesti u prvobitno stanje. Sutra će se odrađivati sve terapije, osim elektroterapija. Naime, tijekom sutrašnjeg dana najprije će se provjeriti jesu li sve elektroinstalacije u redu odnosno funkcionalne", poručio je župan dodajući da će se odraditi većina od 600-tinjak ambulantnih pregleda pacijenata predviđenih za ponedjeljak.
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