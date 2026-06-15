Snažno nevrijeme pogodilo Varaždinsku županiju, voda prodrla u specijalnu bolnicu: "Pacijenti nisu ugroženi"

"Tijekom noći nastojati ćemo sve što je moguće privesti u prvobitno stanje. Sutra će se odrađivati sve terapije, osim elektroterapija. Naime, tijekom sutrašnjeg dana najprije će se provjeriti jesu li sve elektroinstalacije u redu odnosno funkcionalne", poručio je župan dodajući da će se odraditi većina od 600-tinjak ambulantnih pregleda pacijenata predviđenih za ponedjeljak.