Očekivalo se da će rat dominirati mnogim razgovorima koji će se održati u Évian-les-Bainsu ovog tjedna, dok su nad okupljenima visile cijene nafte zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Trump je kritizirao gotovo sve čelnike s kojima će se suočiti u Francuskoj zbog njihovog odbijanja da interveniraju kako bi pomogli u ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta.