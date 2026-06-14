hormuz se otvara u petak
SAD i Iran postigli sporazum. Trump: "Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče!"
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da je postignut sporazum između SAD-a i Irana. Informaciju je na Truth Socialu potvrdio američki predsjednik Donald Trump.
"Nakon intenzivnih razgovora, sa zadovoljstvom objavljujemo da je mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran POSTIGNUT. Obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon", napisao je na X-u.
Najavio je da će se službena ceremonija potpisivanja održati u petak, 19. lipnja u Švicarskoj, piše Sky News.
"Željeli bismo zahvaliti Sjedinjenim Američkim Državama i Islamskoj Republici Iran na njihovoj predanosti pronalaženju diplomatskog rješenja sukoba. Također bismo željeli izraziti iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredovanju, velikom vodstvu Države Katar, na njihovoj podršci u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih se zahvalio vizionarskom vodstvu Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske na njihovom ogromnom doprinosu u tom pogledu", dodao je.
Na kraju je najavio da će posrednici ovog tjedna održati niz sastanaka. "Ove rasprave prije provedbe postavit će temelje za tehničke razgovore i službenu ceremoniju potpisivanja", zaključio je.
Trump: "Neka nafta teče!"
Donald Trump je na Truth Socialu potvrdio sporazum s Iranom.
Kaže da će se Hormuški tjesnac sada otvoriti i da će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka.
"Sporazum s Islamskom Republikom Iran je sada dovršen. Čestitam svima! Ovime u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Hormuškog tjesnaca i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke pomorske mornarice. Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče! Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je.
"Mnogi prije mene su pokušali, svi su propali"
U kasnijoj objavi na Truth Socialu, Trump je napisao:
"Ovaj Veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe regije prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira.
Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja Sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet! Predsjednik DONALD J. TRUMP"
Iranski zamjenik ministra: Sporazum je finaliziran
Iranska državna televizija objavila je da je postignut sporazum između Irana i SAD-a, ali je vijest pripisala izjavi pakistanskog premijera, navodi BBC.
U objavi državne televizije, voditelj kaže da su SAD "bile prisiljene potpisati sporazum o okončanju rata s Islamskom Republikom Iran i Frontom otpora", te ga prikazuju kao iransku pobjedu.
Dodali su da je odlučeno da će pomorski promet kroz Zaljev regulirati Iran u koordinaciji s Omanom.
Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi potvrdio je u telefonskom razgovoru na državnoj televiziji da je sporazum sa SAD-om finaliziran i da će se službeno potpisivanje održati u Švicarskoj u petak.
"Dvije stvari stupit će na snagu odmah od ranog jutra, po lokalnom vremenu. 1. Trajni i trenutni prekid rata na svim frontama, uključujući Libanon. 2. Ukidanje i prekid pomorske blokade koju su Sjedinjene Države nametnule Islamskoj Republici Iran, dodao je.
Gharibabadi je naglasio da memorandum o razumijevanju "nije samo proizvod diplomatskih napora", već i onoga što je opisao kao iranska "vojna postignuća".
"Memorandum ne znači povjerenje u neprijatelja"
Teheran je rekao da će puni tekst biti objavljen nakon službenog potpisivanja.
Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova rekao je da memorandum o razumijevanju ne znači da postoji povjerenje u "neprijatelja", prenosi Sky News.
Majid Takht-Ravanchi potvrdio je da će se pregovori o konačnom mirovnom sporazumu održati u razdoblju od 60 dana.
Međutim, upozorio je da će Iran poduzeti vlastite mjere ako svjedoči kršenjima s drugih strana.
Katar pozdravlja sporazum: "Radujemo se..."
Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani izjavio je da njegova zemlja "pozdravlja" sporazum između SAD-a i Irana.
"Radujemo se što će se sve strane uključiti u nadolazeće pregovore u pozitivnom i konstruktivnom duhu koji će pomoći u konsolidaciji ovog napretka i nadogradnji na njemu", napisao je al-Thani u objavi na X.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif ranije je zahvalio Kataru na pomoći u "posredničkim naporima".
Izvori kažu da je Trump želio da se sporazum postigne prije G7
Savjetnici predsjednika Donalda Trumpa proslavili su objavu sporazuma o okončanju sukoba između SAD-a i Irana, a dužnosnici su priznali da je predsjednik želio da se postigne okvir prije nego što je pozdravio europske čelnike u Francuskoj na summitu G7.
Izvori su rekli da je Trump želio ući na summit G7 u snažnoj poziciji i, posebno, imati sporazum o ratu s Iranom, piše CNN.
Očekivalo se da će rat dominirati mnogim razgovorima koji će se održati u Évian-les-Bainsu ovog tjedna, dok su nad okupljenima visile cijene nafte zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Trump je kritizirao gotovo sve čelnike s kojima će se suočiti u Francuskoj zbog njihovog odbijanja da interveniraju kako bi pomogli u ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta.
Trump bi trebao otputovati u Francusku noćas, nakon UFC borbe u Bijeloj kući.
Vance kaže da će biti na potpisivanju, možda dođe i Trump
Američki potpredsjednik JD Vance rekao je da planira prisustvovati službenoj ceremoniji potpisivanja memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, iako bi predsjednik Donald Trump mogao prisustvovati i sam.
"Mislim da još uvijek smišljamo logistiku o tome tko će prisustvovati toj ceremoniji potpisivanja", rekao je Vance za Fox News u kratkom televizijskom telefonskom intervjuu. "Svakako planiram biti tamo, ali moguće je da bi i sam predsjednik dođe", dodao je.
Američka tajna služba općenito obeshrabruje istovremene nastupe predsjednika i potpredsjednika, posebno u međunarodnim okruženjima, iz sigurnosnih razloga i razloga nasljeđivanja.
Ključno pitanje ostaju Izrael i Hezbolah
Iako su Washington i Teheran, prema objavama američke i iranske strane, dogovorili otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade i završetak borbi, ostaje otvoreno pitanje hoće li dogovor dugoročno opstati.
Posebno je važno što izjava pakistanskog premijera ne spominje izravno ni Izrael ni libanonsku oružanu skupinu Hezbolah. Upravo su sukobi između Izraela i Hezbolaha i dalje jedno od najopasnijih žarišta u regiji, piše BBC.
Ako se taj dio sukoba ne smiri i ako Izrael i Hezbolah ne prihvate dogovor, sporazum bi se mogao pokazati znatno krhkijim nego što ga Washington i Teheran sada predstavljaju.
"Ovo apsolutno nije sporazum o trajnom završetku rata"
Američki dopisnik Sky Newsa Mark Stone rekao je da je upečatljivo da Trump u poruci nije spomenuo nuklearno oružje. "A zapamtite, to je bio razlog zašto je odlučio nastaviti, kako on kaže, ovu avanturu u Iranu", istaknuo je.
Stone je naglasio da ovo "apsolutno nije" sporazum o trajnom završetku rata. "To je sporazum o stvaranju 60 dana prostora kako bismo mogli pregovarati o stvarno teškim stvarima poput nuklearnog pitanja. Iran ne želi odustati od svojih nuklearnih kapaciteta. Osjeća da ima pravo obogaćivati uran. Ništa od toga nije riješeno, organizirano i dogovoreno. Pa ipak, sve to mora doći u sljedećih 60 dana, tijekom kojih se može dogoditi bilo što", rekao je i zaključio da koš uvijek postoje opasnosti.
"Ako vam nedostaje volje..."
Ranije u nedjelju, glavni iranski pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je da su napadi pokazali da SAD-u "ili nedostaje volje da ispuni svoje obveze ili nedostaje kapaciteta za to".
"Ako vam nedostaje volje i kapaciteta da ispunite svoje obveze, razgovor o nastavku ovog puta je nemoguć", dodao je.
Iranski državni mediji izvijestili su u nedjelju da Teheran još nije donio konačnu odluku o predloženom mirovnom sporazumu kojim bi se okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana.
Američki predsjednik Donald Trump i Pakistan, koji je djelovao kao ključni posrednik u mirovnim pregovorima, u subotu su signalizirali da bi se sporazum mogao postići u sljedećih 24 sata.
"Sporazum bi trebao biti potpisan sutra, a odmah nakon potpisivanja, Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve", napisao je Trump u subotu na svom računu Truth Social.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif ranije je tijekom dana rekao da je sporazum bliži "nego ikad prije".
"S obzirom na to da se finalizacija vjerojatno očekuje u sljedeća 24 sata, Pakistan se priprema za elektroničko potpisivanje mirovnog sporazuma odmah nakon toga, nakon čega će sljedeći tjedan uslijediti razgovori na tehničkoj razini", napisao je na X.
Katarska delegacija stigla je u nedjelju u iransku prijestolnicu dok su se pregovori nastavljali. Novinska agencija Tasnim izjavila je da će delegacija "ispitati najnoviji razvoj događaja vezan uz diplomatski proces".
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