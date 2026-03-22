Invalidske mirovine: Rasle su 80 posto, a od 2020. ih je čak 40.000 manje

Invalidskih mirovina sve je manje. Tako smo prije točno šest godina imali ukupno čak 196.453 invalidske mirovine, što je skoro 40.000 više nego danas. Riječ je o ukupnom zbroju invalidskih i starosnih mirovina prevedenih iz invalidske, pri čemu se posebno smanjuje broj invalidskih mirovina. Prosječna invalidska mirovina 2020. iznosila je 2.043 kuna, odnosno oko 271 euro, što pokazuje da su invalidske mirovine od tada do danas rasle za više od 80 posto, kada govorimo o svim invalidskim mirovinama prema općim propisima.