Koliko iznose invalidske mirovine? Najviše umirovljenika s najnižim iznosima, ovo je prosjek

Umirovljenika koji imaju do 19 godina radnog staža ukupno je 33.606. Prosjek njihove mirovine iznosi 353 eura. Zatim, u kategoriji umirovljenika koji su radili od 20 do 24 godine prosječna mirovina iznosi 429 eura za 17.105 osoba. Od 25 do 29 staža ima 17.099, a prosjek mirovine iznosi 480 eura, prema podacima HZMO-a. Među ove tri kategorije najviše je umirovljenika s najnižim invalidskim mirovinama.