Kava postaje luksuz: Poskupjet će 50 posto?

"Kava je oduvijek bila najjeftiniji luksuz na svijetu jer vam nije potrebna ni za glad ni za žeđ. Konzumacija kave, kad sam se ja počeo baviti time, prije 20 godina bila je daleko veća odnosno prodaja je pala za čak 70 posto. I samo je jedan jedini razlog, a to je novac", kaže Marko Brajković, uvoznik kave.