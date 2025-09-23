Oglas

Stižu obilne jesenje kiše, Meteoalarm na visokom stupnju

Tea Blažević
23. ruj. 2025. 07:17
Pixabay / Ilustracija

Pretežno je oblačno jutros u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, mjestimice ima slabe kiše. Oborine ima i na dijelu obale, sjevernog i srednjeg Jadrana, na jugu je vedro, kao i na istoku unutrašnjosti.

U nastavku utorka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih, uglavnom na zapadu zemlje. Na krajnjem jugu će se zadržati najsunčanije i većinom suho, a oborina bi uglavnom trebala izostati ili će biti rijetka na istoku zemlje.

Srijeda donosi pogoršanje diljem zemlje, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mjestimice izraženijim duž Jadrana i uz Jadran, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je na višem stupnju. Osjetno će osvježiti.

U noći na četvrtak i u četvrtak ujutro još mjestimice može biti izraženije oborine, no u nastavku četvrtka oborina će uglavnom biti rijetka, bit će sunčanih perioda.

Nestabilno će biti i tijekom petka, uz povremene kišu i pljuskove u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu većinom. Temperature u padu.

U noći na subotu i tijekom subote stiže novi val oborine pri čemu osobito u Dalmaciji može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a nestabilno s povremenom oborinom nastavit će se i tijekom nedjelje.

Teme
jesen kiša vremenska prognoza vrijeme

