Podobnik: Raste BDP u Hrvatskoj? Rastao je i u Grčkoj kada je propala

"Ja nisam vidio da se to radi kod nas, dapače, konstantno se povećava javni, državni sektor. To je praktički stranačka vojska koju hranite, oni će onda izaći na izbore i vi ćete pobijediti. To je samoodržanje, ali za naciju i državu to nije najbolje rješenje. Morate imati snažnu ekonomiju da bi BDP mogao rasti na normalan način. Jer BDP kod nas trenutno raste, ali rastao je i u Grčkoj kad je propala. Grčka je 2008./09. imala rast BDP-a, ali uz to je išlo jako zaduživanje. Kod nas zaduživanje nije toliki problem, pogotovo u odnosu na mnoge zapadne zemlje. Ali naš stupanj zaduženosti je 1. ili 2. među bivšim socijalističkim državama."