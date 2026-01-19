Alarm u Pekingu
Kina zabilježila najnižu stopu nataliteta od 1949., hoće li gospodarstvo to preživjeti?
Kina je u 2025. godini zabilježila najnižu stopu nataliteta u povijesti, dok se ukupno stanovništvo smanjilo četvrtu godinu zaredom, produbljujući demografske probleme koji bi u narednim desetljećima mogli opterećivati drugo najveće svjetsko gospodarstvo.
Pad stanovništva, rast gospodarstva
Stopa nataliteta pala je na 5,63 na 1000 stanovnika – rekordno nisku razinu od dolaska Komunističke partije na vlast 1949. – dok je stopa smrtnosti porasla na 8,04 na 1000 stanovnika, što je najviša razina od 1968. Podaci pokazuju da je blagi porast broja rođenih u 2024. bio iznimka, a ne početak oporavka nakon kontinuiranog pada koji traje od 2016.
Istodobno, kinesko gospodarstvo poraslo je 5% u 2025., u skladu s vladinim ciljem. Rast je ponajviše potaknut snažnim izvozom koji je nadoknadio slabu domaću potrošnju i trgovinske napetosti sa SAD-om. Kina je lani ostvarila rekordan trgovinski suficit od 1,2 bilijuna dolara.
No, podaci otkrivaju i usporavanje krajem godine – u četvrtom tromjesečju rast je iznosio 4,5%, što je najslabiji rezultat od kraja 2022.
Unatoč tome, vlasti ističu stabilnost gospodarstva, naglašavajući da je ostvarena unatoč „složenim vanjskim okolnostima i rastućim domaćim izazovima“.
Preokretanje posljedica politike jednog djeteta, ukinuta 2016.
Demografski podaci, međutim, predstavljaju težak udarac naporima Pekinga da preokrene posljedice desetljeća politike jednog djeteta. Tijekom 2025. rođeno je 7,92 milijuna djece, dok je umrlo 11,31 milijun ljudi, zbog čega se stanovništvo smanjilo za 3,39 milijuna. Kina sada ima oko 1,4 milijarde stanovnika, druga je najmnogoljudnija zemlja svijeta, iza Indije, piše CNN.
Starenje stanovništva dodatno se ubrzava. Broj osoba starijih od 60 godina porastao je na 323 milijuna, odnosno 23% populacije. Prema projekcijama UN-a, do 2100. godine polovica stanovništva mogla bi biti starija od 60, što bi imalo ozbiljne posljedice za gospodarstvo, mirovinski sustav i vojne ambicije zemlje.
Jinping o "demografskoj sigurnosti"
Predsjednik Xi Jinping govori o potrebi „demografske sigurnosti“, dok vlada uvodi mjere poput novčanih potpora za obitelji s malom djecom, besplatnih vrtića i olakšica pri sklapanju braka. Ipak, analitičari smatraju da će pad nataliteta biti teško zaustaviti zbog nesigurnosti zaposlenja, visokih troškova života i neravnomjerne raspodjele brige o djeci.
Smanjen broj rođenih mogao bi dodatno oslabiti domaću potražnju. „Djeca su ‘super potrošači’. Uz ovako nizak natalitet, Kina će se sve više oslanjati na izvoz“, upozorava demograf Yi Fuxian.
Petogodišnji plan
Iako je godišnji rast dosegnuo cilj, gospodarstvo pokazuje znakove slabosti: slabu potrošnju, pad ulaganja i krizu u sektoru nekretnina. U prosincu je maloprodaja porasla tek 0,9%, a ukupna ulaganja pala su prvi put u povijesti, dok je razvoj nekretnina potonuo više od 17%.
Kina će u ožujku postaviti novi cilj rasta i predstaviti sljedeći petogodišnji plan. OECD i MMF očekuju da će rast u idućim godinama dodatno usporiti, dok pojedini analitičari dovode u pitanje i točnost službenih podataka o BDP-u.
