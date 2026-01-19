Kina zabilježila najnižu stopu nataliteta od 1949., hoće li gospodarstvo to preživjeti?

Stopa nataliteta pala je na 5,63 na 1000 stanovnika – rekordno nisku razinu od dolaska Komunističke partije na vlast 1949. – dok je stopa smrtnosti porasla na 8,04 na 1000 stanovnika, što je najviša razina od 1968. Podaci pokazuju da je blagi porast broja rođenih u 2024. bio iznimka, a ne početak oporavka nakon kontinuiranog pada koji traje od 2016.