Svi kupuju kinesko: Trgovinski višak velik kao BDP Saudijske Arabije

Kina je u 2025. godini zabilježila višak u robnoj razmjeni sa svijetom od gotovo 1,2 bilijuna dolara, pokazali su u srijedu podaci carinske uprave, uz skok izvoza na tržišta Afrike i ASEAN-a i najveći obujam isporuka rijetkih zemnih minerala u više od 10 godina.

Porast od 5,5 posto, višak u razini BDP-a Saudijske Arabije

U razdoblju od siječnja do prosinca vrijednost kineskog izvoza porasla je za 5,5 posto i dosegnula ukupnu vrijednost od oko 3,8 bilijuna dolara, pokazuju podaci carinske uprave.

Vrijednost uvoza zadržala se pak, više‑manje, na razini iz 2024. i iznosila je oko 2,6 bilijuna dolara.

Kineski višak u robnoj razmjeni sa svijetom popeo se tako na 1,189 bilijuna dolara, iznos koji približno odgovara bruto domaćem proizvodu (BDP) Saudijske Arabije, članica skupine 20 vodećih svjetskih gospodarstava, napominje Reuters.

Već u 2024. ukupni iznos kineskog trgovinskog viša bio se približio granici od bilijun dolara, a premašio ju je prvi put u studenom prošle godine.

Fucking hell, China sells USD 2 trillion in goods and services abroad, and has over USD 180 billion in capital employed abroad; these are gargantuan numbers. Amazing size and scope. It truly has become a G2 world. pic.twitter.com/YIDPBn0tFO — Ankit (@secondinning_) January 14, 2026

"Suradnja s većim brojem različitih partnera značajno je povećala otpornost Kine na razne rizike", rekao zamjenik čelnika kineske carinske uprave Wang Jun na konferenciji za medije.

U prosincu je vrijednost isporuka iz drugog po veličini svjetskog gospodarstva na godišnjoj razini porasla za 6,6 posto, nakon 5,9-postotnog rasta u studenom.

Uvoz je pak uvećan za 5,7 posto, nakon 1,9-postotnog rasta u studenom.

Trump potaknuo okretanje ka drugim tržištima

Rezultati signaliziraju da su američka trgovinska politika i potezi predsjednika Donalda Trumpa potaknuli kineske tvrtke da se okrenu drugim tržištima.

Vrijednost kineskog izvoza u SAD, izražena u dolarima, potonula je u 2025. za 20 posto, a vrijednost uvoza iz najvećeg svjetskog gospodarstva za 14,6 posto.

Isporuke u afričke i u zemlje Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) poskočile su pak za 25,8 odnosno za 13,4 posto.

🚨🇨🇳🇺🇸 BREAKING: CHINA'S manufacturing exports have SURPASSED the COMBINED TOTAL of Japan, the U.S. and Germany pic.twitter.com/G9UV6B3KKU — Legitimate Targets (@LegitTargets) September 10, 2025

Raste i vrijednost pošiljki prema EU-u

Osjetno je porasla i vrijednost kineskih pošiljki otpremljenih u Europsku uniju, za 8,4 posto.

Kineski izvoz rijetkih zemnih minerala dosegnuo je pak najvišu razinu od 2014. godine, unatoč pojačanoj kontroli isporuka pojedinih proizvoda od travnja.

Kina je pak prošle godine kupila najveću količinu soje otkada objavljuje podatke, uz skok isporuka iz Južne Amerike. Soju iz SAD‑a kineski su kupci veći dio godine izbjegavali zbog kontinuiranih trgovinskih napetosti između Washingtona i Pekinga.

Azijski div najveći je kupac poljoprivrednih proizvoda u svijetu, napominje Reuters.