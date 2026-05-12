Oglas

INFOGRAFIKA

Koliki su računi za plin u Hrvatskoj i ostatku Europske unije? Razlike su ogromne

author
Vanja Deželić
|
12. svi. 2026. 09:40
računi, plin
Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatski građani i dalje su u društvu onih koji najmanje u Europskoj uniji plaćaju prirodni plin za kućanstva.

Oglas

Pokazuju to najnoviji podaci Eurostata za drugu polovicu prošle godine. Prema njima, prosječna cijena plina u Hrvatskoj iznosila je 0,0543 eura po kilovatsatu, čime se Hrvatska našla među pet država članica EU s najnižim cijenama.

Niže cijene od Hrvatske imale su samo Mađarska, Rumunjska i Slovačka, dok je Bugarska bila nešto skuplja. Hrvatska se tako našla na četvrtom mjestu najjeftinijih država članica kada je riječ o troškovima prirodnog plina za kućanstva.

S druge strane ljestvice nalaze se zemlje zapadne i sjeverne Europe, gdje građani za plin izdvajaju višestruko više. Najskuplji prirodni plin plaćaju kućanstva u Švedskoj, gdje prosječna cijena doseže 0,2092 eura po kilovatsatu. Visoke cijene zabilježene su i u Nizozemskoj, Italiji, Francuskoj te Portugalu.

plin, cijene
Marko Picek/PIXSELL

Razlika između najskupljeg i najjeftinijeg plina u Europskoj uniji pritom je izrazito velika. Tako građani Švedske plin plaćaju gotovo četiri puta više nego građani Hrvatske, dok je cijena u Mađarskoj, koja ima najjeftiniji plin u EU, još niža i iznosi 0,0335 eura po kilovatsatu.

Na razlike u cijenama među državama članicama utječe više čimbenika, uključujući nacionalne energetske politike, poreze i subvencije, strukturu tržišta, ali i izvore opskrbe energentima. U dijelu država cijene su i dalje pod snažnim utjecajem državnih intervencija uvedenih nakon energetske krize izazvane ratom u Ukrajini i poremećajima na europskom tržištu plina.

Iako su cijene energenata u Europi posljednjih godina bile izrazito nestabilne, podaci Eurostata pokazuju da Hrvatska zasad ostaje među državama s povoljnijim troškovima energije za kućanstva u usporedbi s većinom članica Europske unije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
cijena plina energenti računi računi za plin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ