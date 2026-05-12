INFOGRAFIKA
Koliki su računi za plin u Hrvatskoj i ostatku Europske unije? Razlike su ogromne
Hrvatski građani i dalje su u društvu onih koji najmanje u Europskoj uniji plaćaju prirodni plin za kućanstva.
Pokazuju to najnoviji podaci Eurostata za drugu polovicu prošle godine. Prema njima, prosječna cijena plina u Hrvatskoj iznosila je 0,0543 eura po kilovatsatu, čime se Hrvatska našla među pet država članica EU s najnižim cijenama.
Niže cijene od Hrvatske imale su samo Mađarska, Rumunjska i Slovačka, dok je Bugarska bila nešto skuplja. Hrvatska se tako našla na četvrtom mjestu najjeftinijih država članica kada je riječ o troškovima prirodnog plina za kućanstva.
S druge strane ljestvice nalaze se zemlje zapadne i sjeverne Europe, gdje građani za plin izdvajaju višestruko više. Najskuplji prirodni plin plaćaju kućanstva u Švedskoj, gdje prosječna cijena doseže 0,2092 eura po kilovatsatu. Visoke cijene zabilježene su i u Nizozemskoj, Italiji, Francuskoj te Portugalu.
Razlika između najskupljeg i najjeftinijeg plina u Europskoj uniji pritom je izrazito velika. Tako građani Švedske plin plaćaju gotovo četiri puta više nego građani Hrvatske, dok je cijena u Mađarskoj, koja ima najjeftiniji plin u EU, još niža i iznosi 0,0335 eura po kilovatsatu.
Na razlike u cijenama među državama članicama utječe više čimbenika, uključujući nacionalne energetske politike, poreze i subvencije, strukturu tržišta, ali i izvore opskrbe energentima. U dijelu država cijene su i dalje pod snažnim utjecajem državnih intervencija uvedenih nakon energetske krize izazvane ratom u Ukrajini i poremećajima na europskom tržištu plina.
Iako su cijene energenata u Europi posljednjih godina bile izrazito nestabilne, podaci Eurostata pokazuju da Hrvatska zasad ostaje među državama s povoljnijim troškovima energije za kućanstva u usporedbi s većinom članica Europske unije.
