IGOR ŠEREGI
Redatelj filma "Svadba" za N1: Pogodile su me kritike svećenika
Redatelj Igor Šeregi, čiji je film "Svadba" rekorder po broju gledatelja u hrvatskim kinima, našem Hrvoju Krešiću u N1 Studio uživo govorio je o ostvarenom uspjehu i fenomenu svoje kreacije.
Oglas
Na samom početku progovorio je o konkretnim brojkama i početnim očekivanjima.
"Trenutno smo na oko, ili smo to prešli, 800.000 gledatelja u Hrvatskoj, na oko dva milijuna regionalno, a globalno na 2,25 milijuna gledatelja. To je bez regije", rekao je Šeregi pa nastavio:
"Nadali smo se preći 100.000 jer to od 2013. i "Svećenikove djece" Vinka Brešana, u Hrvatskoj nitko nije uspio. Sve skupa nam je još uvijek nevjerojatno.
Svaki put kad se dođe sličnog uspjeha, odmah stiže i pitanje o tome dolazi li nastavak, odnosno što dalje.
"Kad sam prije deset godina snimio "ZG80", ljudi su prigrlili taj film i pričalo se o tome kad će "ZG90". Napisali smo "Svadbu 2" i prijavili je na natječaju. Kad bih gatao, rekao bih da će snimanje početi u trećem mjesecu iduće godine, a u kinima bi bila u prvom mjesecu 2028., što bi bilo točno dvije godine kako je izašao prvi film."
Otkrio je i kako se odlučio na konačnu verziju filma.
"Bilo je puno testiranja s bliskim mi ljudima, ali i nepoznatima. Odbijeni smo 14 puta i počeli smo sumnjati u kvalitetu onoga što radimo, ali nakon što smo snimili film i imali dužu verziju, nama nepoznati ljudi su gledali film i ispunili upitnik o tome kako su ga doživjeli. Nakon toga smo skratili film za pola sata. Amerikanci nisu blesavi što rade takve stvari."
Najgora kritika?
"Bilo je dosta njih s desnog spektra u Hrvatskoj, ali vidio sam slične kritike i u Srbiji. Oboje su se zabunili očito jer su rekli da su ispali seljačine u filmu. Malo me pogodilo što su se neki svećenici osjećali pogođeno. Stvarno smo u filmu obojicu prikazali kao dobre momke pa mislim da su kritike stigle od onih koji ga nisu pogledali. Mislim da smo poslali pozitivnu poruku."
Tvrdi da nikoga nije želio uvrijediti i da se uvijek trudi da njegovi likovi budu simpatični.
"Željeli smo imati prepoznatljive likove, srpskog političara i hrvatsku poduzetničku obitelj. Htjeli smo biti i iskreni u dijalogu, zato nam nitko nije zamjerio uvrede. Nismo se nikome rugali, odnosno rugali smo se svima. Film je u konačnici holivudski, svi ispadnu dobri momci. Kad radim film, svi moji likovi će biti simpatični."
Na kraju je otkrio što priprema u budućnosti.
"Sljedećih tri, četiri, pet godina ćemo lupati po "Svadba universeu", ali htio bih napraviti teen komediju kao "Superbad" o tri lika koji završavaju faks, idu svaki petak van, ali nikad nisu završili s curom ili dečkom. I u zadnjem pokušaju, kako su ga doživjeli, na ploči rade veliku jednadžbu gdje izaći da nađu ljubav i ploča im kaže - Sisak."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas