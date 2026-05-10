Hrvatska ostaje prvi izbor ovih turista

Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje, a unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište, prema institutu Mediana, javlja u nedjelju slovenska agencija STA.
Prema rezultatima ankete, više od pola ispitanika namjerava odmor provesti u Hrvatskoj.
Prošle godine je 29 posto sudionika kazalo da ne namjerava otputovati radi odmora, a ove godine je to reklo njih 23 posto, kazali su iz Mediane.
Također, odmori će ove godine trajati nešto duže.
Dok si je prošle godine 12 posto ispitanika priuštilo samo četiri dana odmora, ove godine se za tu varijantu odlučilo tek šest posto njih.
S druge strane, raste udio dužih odmora: prošle godine je četvrtina sudionika ankete uzela preko 10 noćenja, a ove godine to namjerava učiniti 29 posto.
Najvažnije odredište za slovenske turiste
Unatoč blagom padu, Hrvatska je daleko najvažnije odredište za slovenske turiste te će preko polovice ispitanika svoj odmor provesti tamo.
Nešto više od desetine ispitanika će svoj odmor provesti u Sloveniji, šest posto putuje u Grčku, pet posto u Italiju, tri posto u Albaniju ili Španjolsku i dva posto u Tursku.
Većina turista, njih 41 posto, bira privatne sobe ili apartmane dok se za hotele odlučilo 28 posto. Premda je prošle godine 15 posto Slovenaca odabralo kampiranje, ove godine će to učiniti tek njih osam posto.
Četiri posto ispitanika će svoj odmor provoditi vikendima, a šest posto će ostati kod prijatelja ili rodbine.
Institut Mediana je istraživanje proveo između 21. i 23. travnja metodom internetskog anketiranja na reprezentativnom uzorku od 500 odraslih stanovnika Slovenije.
