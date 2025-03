Koliko će stajati uskrsna košarica? “Ova godina mislim da će biti iznimno skupa”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Iako je do Uskrsa mjesec dana, ponuda je već prava blagdanska: mladi luk, rotkvice, janjetina... Neke tradicionalne uskrsne namirnice - skočile su i više od 60 posto!

Na tržnicama već ima svega, ali mnogi strahuju od najskupljeg Uskrsa. Dnevnik Nove TV je istražio što se sve nudi i usporedio cijene s lanjskima.

“Ova godina mislim da će biti iznimno skupa. Gledam već sad, neke šunkice su po 12, 13 eura. To kada se pretvori u stare kune je poprilična cifra”, rekao je Jerko.

“Bojim se da, da. Cijene idu gore konstantno. To nas najviše brine, netko ima problema, netko nema problema”, poručila je Ksenija.

“Tako je kako, imat ćemo za neku malu šunkicu, malo mladog luka, i što već ide”, rekao je Bruno. Na pitanje štedi li za Uskrs, odgovorio je: “Nemamo što štedjeti, kužite?”.

Skok cijena

A evo što kažu brojke Ministarstva poljoprivrede. Mladi luk u godinu dana poskupio je 42 posto. Kilogram se sada prodaje za više od 5 i pol eura, no apsolutni rekorder je tržnica u Puli gdje mu cijena ide i do 12 eura za kilogram.

Rotkvice su također 40 posto skuplje – kilogram je s 2.88 skočio na 4 eura i 10 centi. Blitva, koja se tradicionalno jede uz ribu na Veliki petak, skuplja je nevjerojatnih 65 posto!

“Puno, ako je to 60 posto, to je strašno puno. To nije puno – to je strašno puno”, rekao je Mladen.

Bolje vijesti kad su u pitanju jaja. U Americi i Europi je nestašica, u Hrvatskoj i nije tako loše. M razred jeftiniji je oko 5, a L razred oko 8 posto u odnosu na lanjski Uskrs.

Promijenile su se i cijene mesa. Janjetina se u veleprodaji sada prodaje od 12 do 15 i pol eura za kilogram što je 6.3 posto skuplje nego lani. Odojak je također skuplji – 16 posto u godinu dana. Zato je svinjski trup na burzama jeftiniji i do 23 posto.

Koliko će stajati najskromija košarica?

Kakvo je stanje u proizvodnji šunki, hoće li biti dovoljno domaće?

“Ja mislim da da. Ja svake godine pripremim jednu određenu količinu šunke, to je panglovan but, kvalitetno usoljen i odimljen i to se onda reže na manje komade”, pojasnio je Petar Dobrovac, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Cijenu će tek definirati. Trenutačno se na oglasnicima prednarudžbe mogu naći za 12, ali i za 20 eura. Cijena je to koju treba opravdati kvalitetom.

Lani je za najskromniju košaricu prema izračunu sindikata trebalo izdvojiti 116 eura, za najskuplju gotovo 400!

