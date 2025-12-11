Koliko je građana s blokiranim računima na kraju studenog?

Glavnica njihova duga na kraju studenog iznosila je tri milijarde eura, što je 2,5 posto više u odnosu na listopad ove godine i 3,9 posto više u odnosu na studeni 2024. godine. Kada se glavnici od tri milijarde eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem studenog iznosio je 4,2 milijarde eura.