Mastercard predstavlja prvo globalno rješenje za analizu prijetnji namijenjeno borbi protiv prijevara u plaćanjima

Prijevara rijetko počinje u trenutku transakcije – najčešće je uzrokovana kibernetičkim napadom. 57% stručnjaka za sprječavanje prijevara na globalnoj razini izvijestilo je da o kibernetičkom proboju budu obaviješteni tek nakon što se pojave financijski gubici.¹ Danas prijevara više nije samo financijski izazov – ona je izazov kibernetičke sigurnosti koji izravno utječe na poslovne rezultate organizacija. Mastercard Threat Intelligence povezuje te dvije domene, omogućujući timovima za sigurnost i prijevare da zajednički i pravovremeno spriječe napade prije nego što se dogode.