Čak 75 posto Hrvata online kupuje odjeću i modne dodatke, plaćaju gotovo isključivo – karticama

Da kartice postaju sve raširenije i kad je u pitanju davanje napojnica pokazuje podatak da je već 31% građana koristilo ovu opciju. To predstavlja značajan porast od 12 postotnih poena u odnosu na prošlu godinu. Kartično davanje napojnica posebno podržavaju oni s visokim prihodima (25%) i oni koji su to već isprobali (28%).