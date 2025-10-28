Istina o krastavcima iz trgovine: Zašto se pakiraju u plastične folije?

Plastična folija štiti tanku koru ovog povrća, osobito tijekom transporta i izlaganja u rashlađenim prostorima supermarketa. Transport od farme do prodavaonice traje od jednog do tri dana, na polici stoje još dan ili dva, a kod kupca u hladnjaku prosječno od jednog do četiri dana prije konzumacije. To znači da može proći od tri do dvanaest dana prije nego što se krastavac pojede.