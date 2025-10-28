Istina o krastavcima iz trgovine: Zašto se pakiraju u plastične folije?

Krastavci, karakteristični za naše područje, poznati i kao kontinentalni krastavci, često izazivaju negodovanje potrošača – no ne zbog samog povrća, već zbog sloja plastične folije u koji su omotani.
Mnogi izbjegavaju voće i povrće pakirano u plastiku, osim kada je ona nužna, primjerice kod vreća krumpira ili pakiranja koja grupiraju proizvode radi lakše prodaje. Međutim, postoji jasan razlog zašto se krastavci pakiraju na ovaj način, piše Krstarica.
Zbog plastične folije dio se kupaca radije odlučuje za skuplje libanonske krastavce, koji uz to imaju i prepoznatljiviji okus. Ipak, stručnjaci objašnjavaju da kontinentalni krastavci zahtijevaju dodatnu zaštitu.
Zašto se kontinentalni krastavci pakiraju u plastiku?
Prema riječima stručnjaka za prodaju voća i povrća, poznatog kao „Voćni štreber“ (Thanh the Fruit Nerd), folija na kontinentalnim krastavcima sprječava proces „transpiracije“ – gubitka vode. Kada se krastavac prereže i ostavi u hladnjaku, otvoreni dio ubrzo postaje smežuran i mekan upravo zbog gubitka vlage, navodi Blic žena.
Plastična folija štiti tanku koru ovog povrća, osobito tijekom transporta i izlaganja u rashlađenim prostorima supermarketa. Transport od farme do prodavaonice traje od jednog do tri dana, na polici stoje još dan ili dva, a kod kupca u hladnjaku prosječno od jednog do četiri dana prije konzumacije. To znači da može proći od tri do dvanaest dana prije nego što se krastavac pojede.
Statistike pokazuju da već nakon jednog dana krastavac može izgubiti oko 3 % težine, nakon tri dana i do 10 %, a nakon pet dana često postaje mekan i neprivlačan za jelo.
