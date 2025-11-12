Oglas

OGROMNE RAZLIKE

Međunarodne pričuve europskih središnjih banaka: Hrvatska na dnu ljestvice, a Švicarska nedostižna

author
N1 Info
|
12. stu. 2025. 07:19
zurich-opera-house-2213737_1280
Pixabay / ilustracija

Prema podacima o međunarodnim pričuvama europskih središnjih banaka za 2024. godinu, Švicarska uvjerljivo prednjači s impresivnih 791 milijardu eura pričuva, što je daleko više od bilo koje druge europske zemlje.

Oglas

Na drugom mjestu se nalazi Njemačka s 329 milijarde eura, a na trećem Italija s 253 milijarde eura pričuva.

Odmah iza Italije je i Francuska s 246 milijardi eura pričuva.

U skupini zemalja s pričuvama između 100 i 200 milijardi eura nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo (152 mlrd €), Poljska (194 mlrd €) i Češka (127 mlrd €).

Ove zemlje bilježe značajan rast pričuva posljednjih godina, što se povezuje s opreznijim pristupom monetarnoj politici i potrebom zaštite od globalnih tržišnih nestabilnosti.

Hrvatska je na dnu europske ljestvice s 3 milijarde eura pričuva.

međunarodne pričuve središnjih banaka
Marko Picek / Pixsell
Teme
Devizne pričuve Europske zemlje Hrvatska ekonomija Međunarodne pričuve Monetarna politika švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ