Međunarodne pričuve europskih središnjih banaka: Hrvatska na dnu ljestvice, a Švicarska nedostižna

Prema podacima o međunarodnim pričuvama europskih središnjih banaka za 2024. godinu, Švicarska uvjerljivo prednjači s impresivnih 791 milijardu eura pričuva, što je daleko više od bilo koje druge europske zemlje.

Na drugom mjestu se nalazi Njemačka s 329 milijarde eura, a na trećem Italija s 253 milijarde eura pričuva.

Odmah iza Italije je i Francuska s 246 milijardi eura pričuva.

U skupini zemalja s pričuvama između 100 i 200 milijardi eura nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo (152 mlrd €), Poljska (194 mlrd €) i Češka (127 mlrd €).

Ove zemlje bilježe značajan rast pričuva posljednjih godina, što se povezuje s opreznijim pristupom monetarnoj politici i potrebom zaštite od globalnih tržišnih nestabilnosti.

Hrvatska je na dnu europske ljestvice s 3 milijarde eura pričuva.

