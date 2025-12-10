Vodeći svjetski ekonomisti upozoravaju: "Sićušna manjina ima dosad neviđenu financijsku moć"

Autori, među kojima je i utjecajni francuski ekonomist Thomas Piketty, istaknuli su da je nejednakost “dugo bila definirajuće obilježje globalne ekonomije”, no da je do 2025. “dosegnula razine koje zahtijevaju hitnu pozornost”. Smanjenje nejednakosti “nije samo pitanje pravednosti, nego je ključno za otpornost gospodarstava, stabilnost demokracija i održivost našeg planeta”. Takve ekstremne podjele, upozoravaju, više nisu održive ni za društva ni za ekosustave.