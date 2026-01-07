Most pokreće izmjene Ustava kako bi se zaštitila gotovina kao sredstvo plaćanja

Saborski zastupnici Mosta najavili su u srijedu da će idućeg tjedna, s početkom zasjedanja Hrvatskog sabora, uputiti u proceduru prijedlog izmjena Ustava kako bi se zaštitilo gotovinu kao sredstvo plaćanja u Hrvatskoj, očekuju podršku svih parlamentarnih stranaka, a ne bude li sluha, spremni su pokrenuti i referendum.
"Ustavnu stanku proveli smo radno, već dva mjeseca radimo na izmjenama Ustava koje ćemo s početkom zasjedanja Hrvatskog sabora uputiti u proceduru, a cilj je zaštita gotovine kao sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj”, najavio je na konferenciji za novinare Nikola Grmoja.
"Nemamo ništa protiv drugih oblika plaćanja, ali gotovina mora ostati kao sredstvo plaćanja...Moramo zaštititi pravo na privatnost, poslati poruku da u bilo kojoj kriznoj situaciji ne smije doći u pitanje sloboda građana”, poručio je.
U Mostu očekuju da će njihov prijedlog dobiti podršku svih parlamentarnih stranaka jer nije riječ o ideološkom pitanju.
Za uvrštavanje prijedloga u proceduru potrebni su im potpisi 31 zastupnika, a za promjenu Ustava dvotrećinska većina svih zastupnika.
Most konkretno predlaže dodavanje u Ustav novog članka da je "u Hrvatskoj zajamčeno izdavanje i upotreba gotovine kao zakonskog sredstva plaćanja, svatko ima pravo koristiti gotovinu u bankarskom poslovanju i drugim oblicima pravnog prometa”.
Prijedlog je rađen po uzoru na druge europske zemlje koje su već zaštitile gotovinu, kao što su Slovenija, Slovačka i Mađarska, a u izradi su pomogli ustavni stručnjaci među kojima i Robert Podolnjak, rečeno je na konferenciji za novinare.
Ako ne bude sluha u Hrvatskom saboru, u Mostu najavljuju i mogućnost pokretanja referendumske inicijative.
Gotovina osigurava privatnost, daje građanima slobodu, štiti ih od nekontroliranog trošenja, omogućuje štednju, prikladna je za starije osobe te štiti od online zlouporabe , naveo je Grmoja.
Digitalni euro
Zastupnik Marin Miletić naveo je da neki kafići već danas ne primaju gotovinu, a Zvonimir Troskot da je uvođenje digitalnog eura korak prema kontroli potrošačkih aktivnosti građana.
"Digitalni euro je monetarni instrument, ali i instrument kojim možete upravljati građanima i ukoliko niste politički podobni, može vas se isključiti iz financijskog i monetarnog sustava”, kazao je Troskot.
Grmoja je, na novinarski upit, komentirao i izbor predsjednika Vrhovnog suda. "Zastupnici bi trebali glasati po savjesti, a mi imamo stranačku stegu...Ja još samo mogu apelirati na savjest zastupnika da na tu čelnu poziciju u pravosuđu dođe čovjek bez repova”, rekao je.
