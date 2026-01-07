Što nakon američke operacije?
Cvrtila: Fokus SAD-a nije samo Venezuela, puno je veći na drugu zemlju
Stručnjak za sigurnost i međunarodne odnose Vlatko Cvrtila bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o američkom napadu na Venezuelu i pitanju Grenlanda.
Vlatko Cvrtila navodi da je američka operacija u Venezueli presedan u ovom stoljeću, ali da su se slični slučajevi događali u povijesti: "Tajna operacija koja je otela predsjednika pod optužbama od kojih se dijelom i odustalo. Zasigurno se ne radi o tome da se njega privede pravdi zato što je kriv za ono što mu se stavlja u optužnicu, nego se radi o geopolitičkom potezu SAD-a s uvjerenjem da će to biti poruka cijelom svijetu. To je u kontekstu Trumpove doktrine da je zapadna hemisfera američka te da u toj hemisferi mogu raditi što hoće."
"Iluzija je da SAD upravlja Venezuelom"
Kakve posljedice čekaju Venezuelu?
"Iluzija je da SAD upravlja Venezuelom. Ostavili su cijelu strukturu za razliku od Irana gdje su uništili strukturu. To se nije dogodilo jer SAD-u nije interes promjena režima nego suradnja s režimom. U zadnja dva mjeseca imali smo vijesti da je predsjednik Trump nudio Maduru da ode u egzil gdje će biti siguran, zadržati svoje bogatstvo, a kako bi se s ostatkom režima dogovaralo ono što SAD želi, a to je da Venezuela bude država koja nije na suprotnoj strani od SAD-a, koja ne surađuje s Rusijom, Kinom, onima koji su rivali SAD-u. On na to nije pristao i dogodilo se ovo. To se ne bi dogodilo da nije bilo podrške iz njegovog užeg kruga jer očito su informacije bile takve da se išlo s radikalnim zahtjevima prema SAD-u, da bi došlo do smanjivanja retorike prema SAD-u. Možemo očekivati da će ta struktura vlasti održavati režim u tom periodu i tu će se definirati odnosi SAD-a prema Venezueli."
"U Venezueli se može svašta dogoditi"
"Situacija nije dobra za stabilnost Venezuele, tu se može svašta dogoditi, ostala je cijela struktura, ne samo službena vojna, policijska, nego su ostale paravojne formacije koje su naoružane. Vidimo vijesti da su preuzele ulicu i da provode policijske ovlasti što može dovesti do unutarnjih turbulencija. Vrlo se lako može destabilizirati situacija u Venezueli i da nova ekipa u režimu ne može održati strukturu i vrlo je moguće da se oni međusobno posvađaju i da imamo raspad sustava umjesto stabilizacije", dodao je.
Ako se dogodi raspad sustava, hoće li Amerika reagirati invazijom na Venezuelu?
"Moguće je, ali invazija na Venezuelu bila bi izuzetno zahtjevna, to bi bio ozbiljan izazov za SAD. Čini mi se da ovdje nije samo Venezuela u fokusu, puno je veći fokus na Kubu. Madura su čuvali specijalci iz Kube, Kuba dobiva naftu iz Venezuele, na rubu je siromaštva i režim nije tako stabilan. Fokus je da se jednu po jednu državu dovode pod kontrolu SAD-a", govori Cvrtila.
"Trump voli diktatore"
"Trump voli diktatore, s njima surađuje i nije sklon kompliciranim demokratskim tranzicijama koje moraju trajati godinama. Teško je očekivati da će SAD vojno intervenirati u Venezueli, ali primjer Venezuele će biti pritisak na druge režime", dodao je.
Kakvu je poruku Trump poslao Rusiji i Kini?
"Ovo je dokaz da se međunarodni poredak promijenio, ne počiva na poštivanju međunarodnog prava. Uveden je sustav da velike države mogu raditi što žele i hoće. Trump je jasno naznačio da će SAD voditi računa isključivo o interesima SAD-a. On ne šalje poruku da bi se sukobljavao s drugim polovima, Rusijom, Kinom. Sukobljava se sa saveznicima, unutar zapadnog saveza. Ovo što je učinjeno je dovelo do toga da sve njegove nelogične izjave treba početi shvaćati ozbiljno", objašnjava stručnjak.
Pitanje Grenlanda
Cvrtila je komentirao i mogućnost da Grenland postane dio američkog teritorija: "Njima po logici nacionalne sigurnosti ne treba osvajanje Grenlanda, ali se tamo ne nalazi administracija koji voda računa o interesima saveznika, isključivo gledaju svoje interese. Ne bih isključio mogućnost da Trump proglasi Grenland američkim teritorijem i uputi vojne snage prema tamo."
"Mislim da to ne bi izazvalo vojni sukob jer nisam siguran da Danska ili bilo tko drugi u Europi želi sukob sa SAD-om. Ako se to dogodi, Europa, EU i europske članice NATO-a su u ozbiljnom problemu kako će reagirati, vojno sigurno neće, jedina reakcije će biti poželjna da se spasi NATO i da se pukotine pokušaju sanirati na način da se povlađuje predsjedniku Trumpu, a ne da se sukobljava s njim", navodi.
