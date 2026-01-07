Cvrtila: Fokus SAD-a nije samo Venezuela, puno je veći na drugu zemlju

"Iluzija je da SAD upravlja Venezuelom. Ostavili su cijelu strukturu za razliku od Irana gdje su uništili strukturu. To se nije dogodilo jer SAD-u nije interes promjena režima nego suradnja s režimom. U zadnja dva mjeseca imali smo vijesti da je predsjednik Trump nudio Maduru da ode u egzil gdje će biti siguran, zadržati svoje bogatstvo, a kako bi se s ostatkom režima dogovaralo ono što SAD želi, a to je da Venezuela bude država koja nije na suprotnoj strani od SAD-a, koja ne surađuje s Rusijom, Kinom, onima koji su rivali SAD-u. On na to nije pristao i dogodilo se ovo. To se ne bi dogodilo da nije bilo podrške iz njegovog užeg kruga jer očito su informacije bile takve da se išlo s radikalnim zahtjevima prema SAD-u, da bi došlo do smanjivanja retorike prema SAD-u. Možemo očekivati da će ta struktura vlasti održavati režim u tom periodu i tu će se definirati odnosi SAD-a prema Venezueli."