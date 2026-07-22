Hoće li digitalni euro ugroziti privatnost? "Začudilo bi me da bude išta privatniji nego što su trenutno bankovni računi"

"Dućani sa hranom i apoteke moraju primati gotovinu, mislim da su apoteke sad nešto novo. Mislim da je to prvenstveno zbog rata da se ne bi dogodilo da ako padne bankarski sustav da ljudi barem mogu kupiti one neophodne stvari u dućanu. Čak je i preporučeno da svaka obitelj ima tisuću kruna po članu obitelji kod kuće, u novčanicama", kazala je Lemo.