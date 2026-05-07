MEĐUNARODNA TRŽIŠTA
Nade u završetak rata spustile cijene nafte ponovno ispod 100 dolara
Cijene nafte na međunarodnim tržištima u četvrtak su ponovno pale ispod 100 dolara, jer se tržišta iznova nadaju da će SAD-a i Iran postići sporazum kojim bi se okončao rat, što bi trebalo dovesti do postupnog ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.
Na londonskom tržištu barelom nafte marke Brent poslijepodne se trgovalo po cijeni od 96,95 dolara, za 4,32 dolara odnosno 4,27 posto nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine dan ranije. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio je za 4,5 dolara ili za 4,75 posto, na 90,56 dolara.
Referentne cijene nafte na oba tržišta u srijedu su trgovinu završile u minusu većem od sedam posto, spustivši se na najniže razine u dva tjedna zahvaljujući optimizmu vezanom uz mogući završetak sukoba na Bliskom istoku.
Pad cijena nastavio se i u četvrtak jer su investitori reagirali na nova medijska izvješća o napretku prema potencijalnom američko-iranskom dogovoru kojim bi se okončao rat.
Analitičari su istaknuli izvješće saudijskog informativnog kanala Al Arabiya u kojem se navodi da su postignuti dogovori o ublažavanju američke blokade u zamjenu za postupno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Izdvojili su i izvješće izraelskog Kanala 12 u kojem se navodi da je Iran pristao prenijeti svoje zalihe urana obogaćenog na 60 posto trećoj zemlji, bez navođenja o kojoj konkretnoj zemlji bi se radilo.
Reuters nije mogao odmah provjeriti sadržaj nijednog od tih izvješća.
"Iz šire perspektive, tržišta nafte ostala su zaglavljena između diplomacije i poremećaja više od dva mjeseca, a emocije investitora gotovo su svakodnevno manipulirane najnovijim glavnim vijestima", rekla je viša tržišna analitičarka u tvrtki Phillip Nova Priyanka Sachdeva.
"Ako se formalni dogovor konačno ostvari, cijene nafte mogle bi biti u slobodnom padu jer 'geopolitičke premije' na cijene brzo nestaju s tržišta. Međutim, svaki novi znak napada na naftnu infrastrukturu ili eskalacije na Bliskom istoku lako bi mogao izazvati još jedan oštar skok cijena sirove nafte", dodala je.
Iran je u srijedu objavio da razmatra američki mirovni prijedlog, za koji izvori tvrde da bi formalno okončao rat, ali ostavio neriješenima ključne američke zahtjeve o tome da Iran suspendira svoj nuklearni program i ponovno otvori Hormuški tjesnac.
Ranije ovog tjedna, američki ministar financija Scott Bessent pozvao je Kinu da pojača diplomatske napore kako bi uvjerila Iran da otvori Hormuški tjesnac za međunarodni brodski promet, dodajući da će predsjednik Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping razgovarati o toj temi na sastanku zakazanom za idući tjedan.
"Iako će mirovni pregovori vjerojatno trajati barem do američko-kineskog samita u idućem tjednu, izgledi nakon toga ostaju neizvjesni", mišljenja je glavni strateg Nissan Securities Investmenta Hiroyuki Kikukawa.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu pojeftinio za 6,07 dolara u odnosu na dan ranije, na 112,26 dolara.
