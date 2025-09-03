Oglas

pala i proizvodnja

Nestašica jaja u Hrvatskoj: Uvoz narastao tri puta, izvoz čak 750 posto

author
N1 Info
|
03. ruj. 2025. 20:12
Porizvodnja jaja
Pexels / Ilustracija

Uvoz jaja 370 posto veći, a domaća očito završavaju preko granice jer je izvoz porastao čak 750 posto

Oglas

Zbog salmonele prazne su police s jajima diljem trgovačkih lanaca, javlja RTL Danas.

I podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da je proizvodnja u godinu dana pala, ali tek neznatno. U prvih sedam mjeseci u usporedbi s istim razdobljem lani 0,75 posto.

No, zato je u usporedbi s prošlom godinom uvoz jaja 370 posto veći, a domaća očito završavaju preko granice jer je izvoz porastao čak 750 posto.

Proizvođač s 200 tisuća nesilica ušao u remont

"Trenutačno imamo informacije da je upravo jedan proizvođač s 200 tisuća nosilica ušao u remont. Nažalost, imali smo i slučaj pojave salmonele jednog proizvođača koji pokriva 10 posto našeg tržišta. Pojavio se i požar kod jednog proizvođača koji je imao 75 tisuća nesilica.

No uglavnom možemo reći da je proizvodnja stabilna. U peradarskoj proizvodnji česte su te oscilacije koje jako kratko traju jer se biološki jako brzo obnovi proizvodnja i tu nema nikakvih poremećaja.

Proizvodnja je stabilna i tako će i ostati", rekao je Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede za RTL Danas.

Teme
cijena jaja izvoz jaja nesilice proizvodnja jaja salmonela uvoz

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ