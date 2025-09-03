Nestašica jaja u Hrvatskoj: Uvoz narastao tri puta, izvoz čak 750 posto

Uvoz jaja 370 posto veći, a domaća očito završavaju preko granice jer je izvoz porastao čak 750 posto
Zbog salmonele prazne su police s jajima diljem trgovačkih lanaca, javlja RTL Danas.
I podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da je proizvodnja u godinu dana pala, ali tek neznatno. U prvih sedam mjeseci u usporedbi s istim razdobljem lani 0,75 posto.
No, zato je u usporedbi s prošlom godinom uvoz jaja 370 posto veći, a domaća očito završavaju preko granice jer je izvoz porastao čak 750 posto.
Proizvođač s 200 tisuća nesilica ušao u remont
"Trenutačno imamo informacije da je upravo jedan proizvođač s 200 tisuća nosilica ušao u remont. Nažalost, imali smo i slučaj pojave salmonele jednog proizvođača koji pokriva 10 posto našeg tržišta. Pojavio se i požar kod jednog proizvođača koji je imao 75 tisuća nesilica.
No uglavnom možemo reći da je proizvodnja stabilna. U peradarskoj proizvodnji česte su te oscilacije koje jako kratko traju jer se biološki jako brzo obnovi proizvodnja i tu nema nikakvih poremećaja.
Proizvodnja je stabilna i tako će i ostati", rekao je Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede za RTL Danas.
