ŽELJKO IVANKOVIĆ
Premijer kaže da živimo bolje nego ikada. Što kaže politički ekonomist?
Ubrzao je rast hrvatskog BDP-a, ali se postavlja pitanje žive li građani bolje? U Novom danu kod Nine Kljenak o tom je govorio politički ekonomist i urednik portala ideje.hr Željko Ivanković.
Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,1 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS). Inflaciju u Hrvatskoj komentirao je i Željko Ivanković: "Zadržala se inflacija na razinama koje jako pogađaju određene segmente stanovništva, posebno se tu ističu cijene hrane. Hrvatska je prema inflaciji druga najlošija zemlja eurozone, ali je još gore što inflacija traje od 2021. godine, četiri godine. Cijene se kumuliraju jedne na druge i ljudi ne razmišljaju o cijenama od prije godinu dana, nego od prije dvije ili tri godine kada je kruh bio dvostruko jeftiniji. Kruh je u razini dva ili tri eura, to je 20-ak kuna, to je neobična cijena. Vijest da BDP raste je pozitivna, ali slijede analize što je omogućilo taj rast i kako se on raspodjeljuje. Uvijek se spominju europskih fondovi i da će to brzo isteći. U drugom tromjesečju piše da je riječ o investicijama. Bez stranih radnika puno poslova ne bi bilo obavljeno, a ako ne bili obavljeni, BDP bi bio nesumnjivo manji. Strani radnici su dosta u građevini, ugostiteljskom sektoru, isporukama, logistici."
"Arogantna izjava"
Ivanković navodi da inflacija pokazuje kako BDP nije najbolje podijeljen: "Pitanje novca je pitanje raspodjele. Sve to treba analizirati hladnije glave od euforije."
Komentirao je izjavu premijera Plenkovića koji je kazao da građani nikada nisu živjeli bolje: "Arogantna izjava jer i ako žive bolje nego ikada, treba biti skroman.
U Hrvatskoj su cijene na razini u kojoj je hrana najveći dio potrošnje. Hrvatske cijene hrane izjednačile su se s cijenama hrane u razvijenim zemljama u Europi, to je rekao i guverner HNB-a koji ništa ne može napraviti, samo nas obavijestiti. Ogroman broj Hrvata je iselio u inozemstvo, doznake iz inozemstva rastu. Ako se u Hrvatskoj živi bolje nego ikada, zašto hrvatski građani iseljavaju ili se ne vraćaju? Iseljavaju manjim tempom jer potrošite bazen. Hrvatski građani su spremni otići u inozemstvo, raditi sezonski, tjedno, tamo raditi i slati novac u Hrvatsku. Ako to znači da je u Hrvatskoj bolje nego ikada, onda ću se ja složiti s premijerom."
"Ako govorimo da je bolje nego ikada, kome je bolje nego ikada? I tim migrantima je bolje nego ikada, inače ne bi došli tu, zadovoljni su, mogu obitelji poslati novac. Hrvatska je još uvijek na začelju Europe, to je na svjetskoj razini dobra pozicija, ali u razmjerima u kojim se treba hvaliti i nije baš neka pozicija za razboritog političara. Osim ako on to poručuje nekome tko nisu građani, Sandri Benčić, Siniši Hajdašu Dončiću", dodao je Ivanković.
"Živimo u tenziji"
"Živimo u tenziji, inače se ne bi potpisivale peticije, ne bi bilo sukoba, loše izvedenih projekata. Plenković je govorio 'stabilnost je najvažnija' na početku svog mandata, no ne znam koliko je tu stabilnost osigurao", govori nam politički ekonomist.
