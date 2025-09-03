Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,1 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS). Inflaciju u Hrvatskoj komentirao je i Željko Ivanković: "Zadržala se inflacija na razinama koje jako pogađaju određene segmente stanovništva, posebno se tu ističu cijene hrane. Hrvatska je prema inflaciji druga najlošija zemlja eurozone, ali je još gore što inflacija traje od 2021. godine, četiri godine. Cijene se kumuliraju jedne na druge i ljudi ne razmišljaju o cijenama od prije godinu dana, nego od prije dvije ili tri godine kada je kruh bio dvostruko jeftiniji. Kruh je u razini dva ili tri eura, to je 20-ak kuna, to je neobična cijena. Vijest da BDP raste je pozitivna, ali slijede analize što je omogućilo taj rast i kako se on raspodjeljuje. Uvijek se spominju europskih fondovi i da će to brzo isteći. U drugom tromjesečju piše da je riječ o investicijama. Bez stranih radnika puno poslova ne bi bilo obavljeno, a ako ne bili obavljeni, BDP bi bio nesumnjivo manji. Strani radnici su dosta u građevini, ugostiteljskom sektoru, isporukama, logistici."