seli važno sjedište
Trump najavio premještanje svemirske baze: "Gradimo Zlatnu kupolu, Kanada se želi pridružiti"
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je, nakon višednevnog izbivanja iz javnosti, najavio premještanje sjedišta Američkog svemirskog zapovjedništva (U.S. Space Command) iz Colorado Springsa u Huntsville, u Alabami.
Trump seli sjedište svemirskog zapovjedništva u Alabamu, poništava Bidenovu odluku
Ovim potezom poništava se odluka administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena iz 2023. godine, kojom je Colorado Springs određen kao stalni dom najmlađeg američkog borbenog zapovjedništva.
Donald Trump says that Canada has called and told him that they want to be involved in the Golden Dome missile defence system #cdnpoli pic.twitter.com/sOpIV4OZEj— Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) September 2, 2025
Svemirsko zapovjedništvo ima ključnu ulogu u američkoj obrani. Njegove zadaće uključuju satelitsku navigaciju, sigurnu komunikaciju među postrojbama te rano upozoravanje na lansiranje projektila. Stoga je odluka o njegovu smještaju od iznimnog značaja, ne samo u strateškom, nego i u gospodarskom smislu.
Naime, grad domaćin može računati na tisuće radnih mjesta i milijarde dolara ulaganja. Upravo zbog toga Alabama i Colorado godinama vode žestoku borbu za domaćinstvo.
NEW: Trump is set to announce that he is moving U.S. Space Command from Colorado to Alabama at the White House on Tuesday, @connorobrienNH, @paulmcleary, and me.— Jack Detsch (@JackDetsch) September 2, 2025
The news was pre-empted by the Pentagon posting a “U.S. Space Command HQ Announcement” on DVIDS. pic.twitter.com/jFemucw7Ae
Predsjednik SAD-a tako je u utorak, kako je najavio i sam Pentagon nekoliko sati ranije, objavio odluku o premještanju sjedišta Svemirskog zapovjedništva iz Colorada u Huntsville u Alabami.
Trump je rekao da će lokacija biti preimenovana u Rocket City u čast baze. Dodao je da će svemirska baza u Alabami igrati ključnu ulogu u izgradnji Zlatne kupole po uzoru na izraelsku Željeznu kupolu.
BREAKING: US Space Command HQ to move to Alabama.— Sky News (@SkyNews) September 2, 2025
The city of Huntsville will 'now and forever be known as Rocket City.'https://t.co/TC2ROCL7wW
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pKoTarC0sP
Kanada želi biti dio toga
'Svi žele sudjelovati u tome, raketnom obrambenom štitu, imat ćemo Zlatnu kupolu kakvu nitko prije nije vidio. Kanada je nazvala da želi biti dio toga i to će biti sjajno', rekao je.
Ministar obrane Pete Hegseth je rekao da će nova baza u Huntsvilleu u Alabami pomoći Sjedinjenim Državama da pobijede u svemirskoj utrci.
'Mi smo daleko ispred u svemiru, ali ovo će osigurati da ostanemo skokovito ispred, jer je to najvažnije područje. Tko god kontrolira nebo, kontrolirat će budućnost ratovanja, a gospodine predsjedniče, danas osiguravate da se to dogodi, kaže Hegseth.
Potpredsjednik JD Vance rekao je da je lobirao kod Donalda Trumpa da preseli Američko svemirsko zapovjedništvo u Ohio, no on se ipak odlučio za Alabamu.
Pogodovanja Alabami
Trumpov potez već izaziva političke prijepore. Kritičari tvrde da odluka pogoduje Alabami, tradicionalno republikanskoj saveznoj državi, dok Colorado u posljednjim izborima sve češće glasa demokratski. To daje cijeloj odluci snažnu političku dimenziju.
Ovo, međutim, nije prvi put da se Huntsville spominje kao opcija. Još 2021. godine američko ratno zrakoplovstvo označilo je Redstone Arsenal u Alabami kao svoju preferiranu lokaciju. Ipak, Bidenova administracija kasnije je potvrdila Colorado Springs kao stalno sjedište.
Huntsville se već desetljećima razvija u središte svemirske i vojne industrije. Ondje se nalazi NASA-in Marshall Space Flight Center, kao i niz velikih obrambenih kompanija poput Lockheed Martina i L3Harrisa. Zbog takve koncentracije stručnjaka i infrastrukture, grad je dugo lobirao da upravo on postane dom Svemirskog zapovjedništva.
Trenutno zapovjedništvo privremeno djeluje iz Peterson Space Force Basea u Colorado Springsu. Ako se Trumpova odluka provede, pokrenut će se proces preseljenja u Huntsville.
