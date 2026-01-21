Netflix premašio 325 milijuna pretplatnika

Dionice Netflixa pale su do 5 posto u trgovanju izvan radnog vremena. Otkako su se pojavila izvješća o planovima preuzimanja Warner Brosa, dionica je izgubila oko 30 posto svoje vrijednosti. Netflix je nakon toga odustao od planova za uključivanje dionica u transakciju i rekao da će platiti kupoprodajnu cijenu u gotovini.