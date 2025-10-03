Nova pravila stupaju na snagu, odnose se na sve banke

Navedeno popunjavanje provodi se kroz mobilno bankarstvo i internetsko bankarstvo pojedinih banaka koje klijentima omogućuju automatski prikaz i/ili upis naziva primatelja plaćanja poslovnog subjekta nakon unosa njegova IBAN-a u nalog za plaćanje. Banke to omogućuju na osnovi podataka iz Jedinstvenog registra računa (JRR). Na taj se način osigurava da se uneseni naziv uvijek podudara s pripadajućim IBAN-om primatelja. Pri tome većina plaćanja, odnosno kreditnih transfera koji se svakodnevno izvrše u Republici Hrvatskoj, upravo i jesu plaćanja u korist računa domaćih poslovnih subjekata koji se vode u evidenci