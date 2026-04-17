Ministar turizma predstavio detalje novog Zakona. Što se sve mijenja?

Ministarstvo turizma i sporta u proceduri je donošenja novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se snažno odgovoriti na izazove crne i sive ekonomije, odnosno neregistrirane djelatnosti, prije svega osiguravanjem provedbe Uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja, tzv. STR Uredbe, koja je ključna za uspostavu reda, transparentnosti i učinkovitog nadzora u ovom segmentu tržišta.