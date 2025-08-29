Oglas

Velike uštede ili prijevare?

Novi trend: Sve više Europljana odlazi raditi u australske rudnike

N1 Info
29. kol. 2025. 09:59
Rudnik
Ilustracija / Pixabay

Sve više mladih Europljana zapošljava se u australskim rudnicima, čiji im vlasnici nude visoke plaće te prijevoz, smještaj i hranu. No, to je kratkoročna prilika s obzirom na mogućnost štednje, ali i jednogodišnju vizu, naporan rad te sve češće prijevare

Sve više mladih Europljana odlazi raditi u australske rudnike. Uz pomoć vize za privremeni rad zapošljavaju se kao čistači, vozači kamiona ili drugo pomoćno osoblje u kampovima koji se nalaze duboko u unutrašnjosti Australije, daleko od većih naseljenih mjesta, prenosi tportal.

Poslodavci im, osim visokih plaća, koji su i jedan od glavnih motiva njihova dolaska, pružaju i naknadu za hranu te smještaj, ali i prijevoz avionom od posla do smještaja koji se nalazi u najbližem gradu, Perthu.

Ovaj trend, poznat kao FIFO (fly-in, fly-out), tako je postao izuzetno popularan među europskim putničkim influencerima, poput Belgijke, Janne D’Huyvetter, koja je još 2023. godine na društvenim mrežama objavljivala snimke svakodnevice u rudarskim kampovima, što je potaknulo i druge da se na to odluče.

@jannedhuyvetter 👎5 MISTAKES I MADE WHEN I STARTED WORKING FIFO ON A WHV IN AUS🇦🇺 ☹️NOT UNDERSTANDING THE DIFFERENCE BETWEEN WORKING FOR AN AGENCY VS THE COMPANY Many FIFO newcomers don’t realize the differences between working directly for the company and working through a labor hire agency. Agency roles often offer higher hourly rates but less job security, no paid leave, and can end suddenly. Direct employment usually means better benefits (superannuation, sick leave, job stability) but lower hourly pay. Understanding these trade-offs can help you make a better career decision. 👎ACCEPTING THE FIRST JOB WITHOUT RESEARCH Many newcomers accept any FIFO job without researching the employer, site conditions, or contract details. Some jobs offer poor conditions, long unpaid travel hours, or lack basic amenities. 🧳NOT PACKING & PREPPING PROPERLY: FIFO camps vary, but a common mistake is not packing essentials (e.g., good work boots, PPE, sun protection, entertainment for downtime). Some expect resort-like conditions when in reality, accommodation can be basic, and food repetitive. Bringing things like snacks, a good pillow, and a solid workout routine can make a huge difference. 💰NOT MANAGING FINANCES & TAXES PROPERLY FIFO wages are high, but so are the risks of overspending. Many FIFO workers blow their pay on holidays, partying, or expensive cars, then struggle between swings. Some also fail to plan for tax. FIFO workers often get taxed heavily and those on a WHV get taxed at 15% from the first dollar earned. It's crucial to budget well, save, and understand tax obligations. 🥵UNDERESTIMATING PHYSICAL AND MENTAL DEMANDS: FIFO work is tough—long shifts, extreme weather, and isolation can take a toll. Many underestimate the physical strain (especially in mining or construction) and the mental challenge of being away from family and friends for extended periods. 🫰🏼Would you like a FIFO packing list or advice on how to negotiate better FIFO contracts? ✈️ Janne #fifo #fifolifestyle #fifoaustralia #fifojob #fifowhv #fifogirl ♬ original sound - Gnome&Co

Najviše zahtjeva iz Europe

Prema podacima australskog Ministarstva unutarnjih poslova od lipnja 2023. do istog mjeseca lani obnovljeno je 1414 radnih viza za strance u rudarstvu. U prethodnom ih je razdoblju bilo manje od 500. Zanimljivo, najviše podnositelja zahtjeva je iz Europe.

Inače, australska viza za rad i odmor namijenjena je mladima i omogućuje rad i putovanja unutar zemlje u trajanju od godinu dana. Ako osoba tijekom prve godine svog boravka odradi propisani broj dana na određenim poslovima, ima pravo obnoviti tu vizu, koja ponovno traje godinu dana.

Za tamošnje rudarske divove, među kojima je i u ovim krajevima poznati Rio Tinto, ovakav interes znači dobrodošao priljev radne snage. Naime, u rudarskom sektoru kronično nedostaje radnika, unatoč tome što plaće na nekim pozicijama prelaze 56.000 eura godišnje. Uz to, hrana, smještaj i prijevoz su uključeni u ugovore u radu, što ostavlja prostora za uštedu.

Nije sve tako idilično

S druge strane, rad u pustinji zapravo nije tako idiličan kakvim ga se prikazuje na TikToku. Duge smjene, fizički naporan rad i izolacija od gradskog života nekima ne odgovaraju.

"Nemojte ništa što vidite u tim videozapisima shvaćati preozbiljno, jer mnogi ljudi lažu kako bi njihov sadržaj imao više pregleda. U rudarstvu sam već godinu dana i nikad nisam koristio bazen", rekao je jedan od radnika za Bloomberg.

Uz to, zabilježeni su slučajevi seksualnog uznemiravanja, a iskusni radnici upozoravaju da konkurencija raste te da je do posla postalo gotovo nemoguće doći bez izvrsnog životopisa ili preporuka. Naime, na neke oglase stigne i više od 1000 prijava.

Ušteđevina i slobodni dani na Baliju

Neki su od jednogodišnjeg rada u pustinji pokušali napraviti biznis, prodajući online vodiče i savjete za prijavu onima koji bi se jednog dana htjeli u tome okušati. To je, pak, otvorilo prostor za prijevare.

No, mnogi su opijeni mogućnošću velikih ušteda i iskustvo rada u teškim uvjetima te obećanja o slobodnim danima provedenima na Baliju.

Većina mladih Europljana FIFO ne vidi kao karijeru, već priliku za brzu zaradu kojom bi financirali svoja daljnja putovanja. Iskustva su, naravno, različita, no društvene mreže samo pojačavaju privlačnost takvog života, iako on nije za svakoga.

"Možda je naporno, ali kad nakon nekoliko mjeseci u ruci imate ušteđevinu o kojoj kod kuće možete samo sanjati, sve dobiva smisao", zaključio je jedan od radnika.

