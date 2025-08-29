Velike uštede ili prijevare?
Novi trend: Sve više Europljana odlazi raditi u australske rudnike
Sve više mladih Europljana zapošljava se u australskim rudnicima, čiji im vlasnici nude visoke plaće te prijevoz, smještaj i hranu. No, to je kratkoročna prilika s obzirom na mogućnost štednje, ali i jednogodišnju vizu, naporan rad te sve češće prijevare
Sve više mladih Europljana odlazi raditi u australske rudnike. Uz pomoć vize za privremeni rad zapošljavaju se kao čistači, vozači kamiona ili drugo pomoćno osoblje u kampovima koji se nalaze duboko u unutrašnjosti Australije, daleko od većih naseljenih mjesta, prenosi tportal.
Poslodavci im, osim visokih plaća, koji su i jedan od glavnih motiva njihova dolaska, pružaju i naknadu za hranu te smještaj, ali i prijevoz avionom od posla do smještaja koji se nalazi u najbližem gradu, Perthu.
Ovaj trend, poznat kao FIFO (fly-in, fly-out), tako je postao izuzetno popularan među europskim putničkim influencerima, poput Belgijke, Janne D’Huyvetter, koja je još 2023. godine na društvenim mrežama objavljivala snimke svakodnevice u rudarskim kampovima, što je potaknulo i druge da se na to odluče.
Najviše zahtjeva iz Europe
Prema podacima australskog Ministarstva unutarnjih poslova od lipnja 2023. do istog mjeseca lani obnovljeno je 1414 radnih viza za strance u rudarstvu. U prethodnom ih je razdoblju bilo manje od 500. Zanimljivo, najviše podnositelja zahtjeva je iz Europe.
Inače, australska viza za rad i odmor namijenjena je mladima i omogućuje rad i putovanja unutar zemlje u trajanju od godinu dana. Ako osoba tijekom prve godine svog boravka odradi propisani broj dana na određenim poslovima, ima pravo obnoviti tu vizu, koja ponovno traje godinu dana.
Za tamošnje rudarske divove, među kojima je i u ovim krajevima poznati Rio Tinto, ovakav interes znači dobrodošao priljev radne snage. Naime, u rudarskom sektoru kronično nedostaje radnika, unatoč tome što plaće na nekim pozicijama prelaze 56.000 eura godišnje. Uz to, hrana, smještaj i prijevoz su uključeni u ugovore u radu, što ostavlja prostora za uštedu.
Nije sve tako idilično
S druge strane, rad u pustinji zapravo nije tako idiličan kakvim ga se prikazuje na TikToku. Duge smjene, fizički naporan rad i izolacija od gradskog života nekima ne odgovaraju.
"Nemojte ništa što vidite u tim videozapisima shvaćati preozbiljno, jer mnogi ljudi lažu kako bi njihov sadržaj imao više pregleda. U rudarstvu sam već godinu dana i nikad nisam koristio bazen", rekao je jedan od radnika za Bloomberg.
Uz to, zabilježeni su slučajevi seksualnog uznemiravanja, a iskusni radnici upozoravaju da konkurencija raste te da je do posla postalo gotovo nemoguće doći bez izvrsnog životopisa ili preporuka. Naime, na neke oglase stigne i više od 1000 prijava.
Ušteđevina i slobodni dani na Baliju
Neki su od jednogodišnjeg rada u pustinji pokušali napraviti biznis, prodajući online vodiče i savjete za prijavu onima koji bi se jednog dana htjeli u tome okušati. To je, pak, otvorilo prostor za prijevare.
No, mnogi su opijeni mogućnošću velikih ušteda i iskustvo rada u teškim uvjetima te obećanja o slobodnim danima provedenima na Baliju.
Većina mladih Europljana FIFO ne vidi kao karijeru, već priliku za brzu zaradu kojom bi financirali svoja daljnja putovanja. Iskustva su, naravno, različita, no društvene mreže samo pojačavaju privlačnost takvog života, iako on nije za svakoga.
"Možda je naporno, ali kad nakon nekoliko mjeseci u ruci imate ušteđevinu o kojoj kod kuće možete samo sanjati, sve dobiva smisao", zaključio je jedan od radnika.
