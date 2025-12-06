Njemačka traži dobrovoljce za izolaciju od 100 dana. Plaćaju 23.000 eura

U Kölnu se traže hrabri pojedinci koji su spremni na izazov: 100 dana potpune izolacije u ime znanosti, uz naknadu od 23.000 eura. No, ne može se prijaviti baš svatko.
Oglas
Njemački centar za zrakoplovstvo i svemir (DLR) traži šest dobrovoljaca koji će se, u sklopu studije “SOLIS100”, na 100 dana zatvoriti u istraživački objekt. Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučenost prostora utječu na tijelo i psihu – kao priprema za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekt se provodi u suradnji s Europskom svemirskom agencijom (ESA), piše Fenix magazin.
Kao astronauti – ali bez svemira
Sudionici će živjeti kao astronauti: zatvoreni u prostor nalik svemirskoj postaji, uz 24-satni video nadzor znanstvenika. Samo spavaće kabine i toaleti nisu pod nadzorom. Dnevni raspored uključuje timski rad, znanstvene zadatke i simulacije operativnih izazova, poput pravih svemirskih misija.
Tko se može prijaviti?
Traže se osobe koje su što sličnije pravim astronautima. To znači da su uvjeti vrlo strogi. Kandidati moraju biti:
između 25 i 55 godina
fizički potpuno zdravi
imati vrlo dobro znanje engleskog jezika
imati minimalno završen preddiplomski studij, po mogućnosti iz područja medicine, tehničkih ili srodnih znanosti
BMI između 18,5 i 30
imati važeće zdravstveno osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju
Cijeli program traje ukupno 126 dana: dvije tjedna pripreme, 100 dana izolacije, tjedan oporavka te dvije naknadne liječničke kontrole nakon 30 dana i najkasnije nakon 6 mjeseci.
Znanstveni cilj
Studija ima važan cilj: proučiti kako ekstremni uvjeti utječu na ljudsku psihu, zdravlje i radnu sposobnost, kako bi buduće svemirske misije bile sigurnije i učinkovitije.
Test bi trebao započeti 6. travnja 2026., a završiti 7. kolovoza 2026. Sve dodatne informacije dostupne su na službenoj web stranici DLR-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas