Njemačka traži dobrovoljce za izolaciju od 100 dana. Plaćaju 23.000 eura

Njemački centar za zrakoplovstvo i svemir (DLR) traži šest dobrovoljaca koji će se, u sklopu studije “SOLIS100”, na 100 dana zatvoriti u istraživački objekt. Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučenost prostora utječu na tijelo i psihu – kao priprema za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekt se provodi u suradnji s Europskom svemirskom agencijom (ESA), piše Fenix magazin.