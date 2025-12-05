Godinama čuvao kamen vjerujući da je od zlata. Ispostavilo se da je u pitanju nešto puno vrijednije

David Hole je 2015. tražio zlato u parku Maryborough blizu Melbournea, u Australiji. Naoružan detektorom metala, naišao je na nešto neobično – težak, crvenkast kamen. Odnio ga je kući i pokušao razbiti, uvjeren da se u njemu nalazi zlatni grumen – uostalom, Maryborough se nalazi u regiji Goldfields, gdje je australska zlatna groznica dosegla vrhunac u 19. stoljeću. Međutim, čak ni čekić nije mogao napraviti pukotinu u kamenu.