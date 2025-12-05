Godinama čuvao kamen vjerujući da je od zlata. Ispostavilo se da je u pitanju nešto puno vrijednije

Mislio je da je pronašao kamen koji u sebi krije grumen zlata, a ispostavilo se da stiže – iz svemira.
David Hole je 2015. tražio zlato u parku Maryborough blizu Melbournea, u Australiji. Naoružan detektorom metala, naišao je na nešto neobično – težak, crvenkast kamen. Odnio ga je kući i pokušao razbiti, uvjeren da se u njemu nalazi zlatni grumen – uostalom, Maryborough se nalazi u regiji Goldfields, gdje je australska zlatna groznica dosegla vrhunac u 19. stoljeću. Međutim, čak ni čekić nije mogao napraviti pukotinu u kamenu.
Razlog je taj što nije bio riječ o običnom kamenu, niti je skrivao zlatni grumen. Kako je saznao godinama kasnije, bio je to rijedak meteorit.
"Imao je taj oblikovan, rupičast izgled“, rekao je geolog Dermot Henry iz Melburnskog muzeja za Sydney Morning Herald 2019. godine. "To se stvara kada prolaze kroz atmosferu; izvana se tope, a atmosfera ih oblikuje.“
Hole je odnio kamen u Melburnski muzej radi identifikacije, gdje je saznao da je pronašao nešto još vrednije od zlata.
"Pogledao sam mnogo kamena za koje ljudi misle da su meteoriti“, rekao je Henry za Kanal 10. Zapravo, nakon 37 godina rada u muzeju i ispitivanja tisuća kamenova, Henry je rekao da su se samo dva primjerka ikada pokazala kao pravi meteoriti. Ovo je bio jedan od ta dva, piše Science Alert.
Istraživači su objavili znanstveni rad u kojem opisuju meteorit star 4,6 milijardi godina, koji su nazvali Maryborough. Težak je čak 17 kilograma, a nakon što su dijamantnom pilom odrezali dio, otkrili su da njegov sastav sadrži visok udio željeza, što ga svrstava u hondrite tipa H5.
"Meteoriti su najjeftiniji način istraživanja svemira. Oni nas vraćaju u prošlost, pružajući tragove o starosti, formiranju i kemijskom sastavu našeg Sunčeva sustava (uključujući Zemlju)“, rekao je Henry.
Iako istraživači još ne znaju točno porijeklo i starost meteorita, imaju određene pretpostavke – procjenjuju da je na Zemlji između 100 i 1.000 godina.
"Ovaj meteorit najvjerojatnije dolazi iz asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera, a izbacili su ga drugi asteroidi koji su se međusobno sudarili, da bi jednog dana pao na Zemlju“, rekao je Henry za Kanal 10.
Istraživači tvrde da je meteorit iz Maryborougha mnogo rjeđi od zlata, što ga čini daleko vrednijim za znanost. Ovo je jedan od samo 17 meteorita ikada zabilježenih u australskoj državi Viktoriji, a ujedno i drugi najveći hondritski meteorit, nakon ogromnog primjerka od 55 kilograma identificiranog 2003. godine.
