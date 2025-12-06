Bačić: Nijedna kuća građena nakon 2011. bez dozvola više neće biti legalna

"To imamo sve na jednom mjestu u tom posebnom zakonu koji je sada prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Dakle, mi smo se odlučili na dva nova zakona – Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji kako bismo poboljšali sustav prostornog uređenja u Hrvatskoj, učinili ga transparentnim prije svega iz razloga što od prvog siječnja, kako smo to i najavili, idemo u potpunu digitalizaciju, izradu novih prostornih planova. Napuštamo sustav analognih postojećih prostornih planova, idemo u novi sustav prostornih planova koji će na drugačiji način, transparentno i jednoznačno pokriti cijeli prostor Hrvatske", kazao je Branko Bačić na podcastu "Špica s Macanom".