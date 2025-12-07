Kako izbrisati Facebook profil putem mobitela?

Pixabay/Ilustracija

Zamislite ovaj scenarij. Otvarate oči ujutro, posežete za mobitelom i prva stvar koju vidite su obavijesti s Facebooka. Netko vas je označio. Netko je komentirao. Netko dijeli nešto što vas uopće ne zanima. I tako svaki dan, iznova i iznova.

Nije čudno što sve više ljudi razmišlja o tome da jednostavno prekine tu vezu. Da zauvijek obriše Facebook profil i nastavi dalje sa životom.

No, tu nastaje problem. Postupak brisanja nije onoliko očit koliko bi trebao biti. Facebook svakako ne želi da odete, pa su opcije dobro skrivene unutar labirinta izbornika i postavki.

Zašto ljudi napuštaju ovu društvenu mrežu

Razlozi su brojni i vrlo osobni. Neki korisnici osjećaju da im platforma oduzima previše vremena. Drugi su zabrinuti zbog privatnosti i načina na koji Facebook koristi njihove podatke. Treći jednostavno žele digitalnu detoksikaciju i povratak jednostavnijem načinu komunikacije.

Istraživanja pokazuju da prosječan korisnik provede gotovo sat vremena dnevno na ovoj platformi. Pomnožite to s 365 dana i dobit ćete gotovo 15 dana godišnje posvećenih listanju novosti (feeda). Kada se to stavi u takvu perspektivu, odluka o brisanju profila postaje puno razumljivija.

Postoji i psihološki aspekt. Konstantna usporedba s tuđim životima, FOMO sindrom, anksioznost zbog "sviđanja" (lajkova) i komentara – sve to uzima danak. Facebook profil prestaje biti alat za povezivanje i postaje izvor stresa.

Što morate znati prije nego što krenete s brisanjem

Ovo je ključno. Jednom kada izbrišete Facebook profil putem mobitela, gubi se sve. Fotografije, videozapisi, poruke, sjećanja označena datumima – sve nestaje u digitalnom zaboravu.

Nemojte donijeti ishitrenu odluku. Ako imate godine sadržaja na profilu, prvo napravite sigurnosnu kopiju. Facebook nudi opciju preuzimanja svih vaših podataka u HTML ili JSON formatu. Ova arhiva uključuje sve objave, fotografije, videozapise, poruke, pa čak i podatke o oglasima na koje ste kliknuli.

Postupak preuzimanja podataka je jednostavan. Unutar postavki pronađite opciju "Vaše informacije na Facebooku" i zatražite kopiju. Ovisno o količini sadržaja, priprema može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Razmislite također o servisima na koje ste se prijavljivali putem Facebook prijave. Igre, aplikacije, web stranice – sve to može postati nedostupno nakon brisanja profila. Napravite popis i ažurirajte podatke za prijavu gdje je to potrebno.

Razlika između deaktivacije i trajnog brisanja

Ovo su dvije potpuno različite opcije i važno ih je razlikovati.

Deaktivacija profila je privremena mjera. Profil postaje nevidljiv drugima, ali svi podaci ostaju sačuvani na Facebookovim poslužiteljima. Možete se vratiti bilo kada jednostavnom prijavom. Ova opcija omogućuje i daljnje korištenje Messenger aplikacije, što mnogima odgovara jer žele zadržati kontakte bez novosti i obavijesti.

Trajno brisanje je konačno. Nakon razdoblja od 30 dana, svi podaci se brišu bez mogućnosti povratka. Nema vraćanja, nema "ups, predomislio sam se". Profil prestaje postojati kao da nikada nije ni bio kreiran.

Za one koji samo trebaju predah od društvenih mreža, deaktivacija je pametniji izbor. Za one koji su čvrsto odlučili prekinuti s Facebookom, trajno brisanje je jedini put.

Detaljan vodič za brisanje profila putem mobilne aplikacije

Sada dolazimo do konkretnih koraka. Pripremite mobitel, otvorite Facebook aplikaciju i slijedite upute.

Prvi korak je pristup izborniku. U gornjem desnom kutu zaslona (ili donjem desnom na iPhoneu) nalaze se tri vodoravne crte. Dodirnite ih za otvaranje dodatnih opcija. Ovaj izbornik skriva većinu naprednih postavki koje prosječan korisnik rijetko koristi.

Drugi korak vodi vas do postavki privatnosti. Pomičite se prema dolje dok ne ugledate "Postavke i privatnost". Dodirnite tu opciju i pričekajte da se otvori padajući izbornik s dodatnim mogućnostima.

Treći korak uključuje pronalaženje prečaca za privatnost. Unutar padajućeg izbornika odaberite "Prečaci za privatnost" (ili Postavke, pa potražite Pristup i nadzor).

Četvrti korak je lociranje opcije za brisanje. Pod naslovom "Vaše informacije na Facebooku" pronađite i dodirnite opciju za "Deaktivaciju i brisanje". Sada ste na pravom putu.

Peti korak nudi izbor između deaktivacije i trajnog brisanja. Vidjet ćete dvije jasno prikazane opcije. Za trajno brisanje odaberite "Izbriši račun" i zatim dodirnite plavi gumb "Nastavi na brisanje računa".

Šesti korak prikazuje stranicu s dodatnim opcijama. Ovdje možete:

Preuzeti sve svoje podatke prije brisanja

Pregledati aplikacije na koje ste se prijavljivali putem Facebooka

Odabrati samo deaktivaciju umjesto potpunog brisanja

Ako ste spremni, dodirnite gumb "Izbriši račun" na dnu stranice.

Sedmi korak traži potvrdu identiteta. Unesite svoju lozinku kako biste dokazali da ste vi vlasnik profila. Ovo je sigurnosna mjera koja sprječava neovlašteno brisanje tuđih profila.

Osmi i završni korak je konačna potvrda. Dodirnite plavi gumb "Izbriši račun" i proces započinje. Čestitamo – napravili ste prvi korak prema digitalnoj slobodi.

Što se događa nakon što potvrdite brisanje

Profil ne nestaje odmah. Facebook daje rok od 30 dana za predomišljanje. Tijekom tog vremena profil postaje nevidljiv drugima, ali tehnički još uvijek postoji.

Ako se prijavite bilo kada unutar tih 30 dana, proces brisanja se automatski zaustavlja. Profil se vraća u prethodno stanje kao da se ništa nije dogodilo. Ovo je korisno za one koji su možda djelovali impulzivno.

Nakon isteka 30 dana, brisanje postaje trajno. Proces uklanjanja svih podataka može trajati do 90 dana zbog tehničkih razloga, ali povratak više nije moguć. Vaša digitalna prisutnost na ovoj platformi prestaje postojati.

Zanimljivo je napomenuti da određeni podaci mogu ostati u Facebookovim sustavima i nakon brisanja. Primjerice, poruke koje ste slali drugima ostaju vidljive u njihovim pretincima pošte (inboxima). Fotografije na kojima ste označeni, a koje su objavili drugi, također ostaju. Vaš digitalni trag nikada ne nestaje u potpunosti.

Alternativne metode i dodatne opcije

Osim brisanja putem aplikacije, profil se može izbrisati i putem mobilnog preglednika. Posjetite facebook.com, prijavite se i pristupite postavkama. Postupak je gotovo identičan onome u aplikaciji.

Za korisnike koji žele zadržati Messenger bez Facebooka, postoji posebna opcija. Tijekom procesa deaktivacije možete odabrati zadržavanje pristupa Messenger aplikaciji. Ovo omogućuje komunikaciju s kontaktima bez novosti, objava i obavijesti koje dolaze s punim Facebook iskustvom.

Neki korisnici biraju srednji put. Umjesto potpunog brisanja, brišu aplikaciju s mobitela, ali zadržavaju profil za povremeni pristup putem računala. Ovo smanjuje impulzivno korištenje i vraća kontrolu nad vremenom provedenim na platformi.

Život nakon Facebooka

Mnogi bivši korisnici izvještavaju o pozitivnim promjenama nakon napuštanja platforme. Više vremena za hobije, bolji san , smanjena anksioznost i poboljšani osobni odnosi nalaze se visoko na popisu prednosti.

Naravno, postoje i izazovi. Propuštanje događaja na koje se pozivalo isključivo putem Facebooka, gubitak kontakta s poznanicima koji komuniciraju samo tamo i osjećaj isključenosti iz određenih razgovora mogu biti neugodni u početku.

No, većina se prilagodi. Pravi prijatelji pronalaze druge načine za komunikaciju. Važne informacije uvijek pronađu put do vas. Svijet se nastavio okretati i prije Facebooka, nastavit će i nakon njega.

Odluka o brisanju Facebook profila putem mobitela nije mala stvar. Zahtijeva promišljanje, pripremu i čvrstu namjeru. Ali za one koji su spremni napraviti taj korak, proces je jasniji nego što se čini na prvi pogled.

Sada imate sve potrebne informacije. Ostatak je na vama.