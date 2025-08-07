Oglas

Ako niste znali

Kako funkcionira električna parkirna kočnica i što bi se dogodilo da je aktivirate u vožnji?

07. kol. 2025. 12:57
Denys Gromov/Pexels

U većinu automobila koje danas možete kupiti na tržištu ugrađuju se električne parkirne kočnice.

Ručne kočnice su sve rjeđe. Kako funkcioniraju električne parkirne kočnice? S njima je olakšano kretanje na uzbrdicama i nizbrdicama jer blokiraju kotače sve dok nemaju dovoljno momenta da pokrenu vozilo.

Što ako povučete prekidač električne parkirne kočnice u vožnji? Hoće li se dogoditi isto što i s ručnom kočnicom? Neće, jer kontrolna jedinica u automobilu tu situaciju prepoznaje kao kočenje automobila i ne dolazi do blokade kotača, piše Revija HAK.

Električna kočnica tada silu aplicira u intervalima, odnosno uključuje se ABS. Uglavnom, ne potežite prekidač električne parkirne kočnice u vožnji.

Mehanizam kočnice je hidraulički ili mehanički i neće doći do njezina otpuštanja kad se isprazni akumulator. Odnosno, za održavanje čvrstog stiska kočnica nije potrebna električna energija.

električna parkirna kočnica kočnice ručna kočnica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
