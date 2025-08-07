Kako funkcionira električna parkirna kočnica i što bi se dogodilo da je aktivirate u vožnji?

U većinu automobila koje danas možete kupiti na tržištu ugrađuju se električne parkirne kočnice.
Oglas
Ručne kočnice su sve rjeđe. Kako funkcioniraju električne parkirne kočnice? S njima je olakšano kretanje na uzbrdicama i nizbrdicama jer blokiraju kotače sve dok nemaju dovoljno momenta da pokrenu vozilo.
Što ako povučete prekidač električne parkirne kočnice u vožnji? Hoće li se dogoditi isto što i s ručnom kočnicom? Neće, jer kontrolna jedinica u automobilu tu situaciju prepoznaje kao kočenje automobila i ne dolazi do blokade kotača, piše Revija HAK.
Električna kočnica tada silu aplicira u intervalima, odnosno uključuje se ABS. Uglavnom, ne potežite prekidač električne parkirne kočnice u vožnji.
Mehanizam kočnice je hidraulički ili mehanički i neće doći do njezina otpuštanja kad se isprazni akumulator. Odnosno, za održavanje čvrstog stiska kočnica nije potrebna električna energija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas