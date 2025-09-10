Odabran izvođač za obnovu Kina Europa

Nakon provedene javne nabave tvrtka ING-GRAD je, s ekonomski najpovoljnijom ponudom, odabrana za izvođenje radova na obnovi i opremanju Kina Europa, a radovi kreću ove jeseni, priopćio je u srijedu Grad Zagreb.
Vrijednost odabrane ponude je 11 milijuna eura s PDV-om, od čega je šest milijuna eura osigurano iz EU fondova kroz program Konkurentnost i kohezija, a druga polovica putem zajma Europske investicijske banke i iz gradskog proračuna.
Na natječaj je pristiglo sedam ponuda, od kojih je šest bilo valjanih.
„Riječ je o složenom zahvatu jer se radi o cjelovitoj obnovi pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra u samom središtu Zagreba. Kino Europa je ključno mjesto hrvatske nezavisne kinematografije i od presudne je važnosti za kulturni život grada, zbog čega je iznimno važno da uređenje i opremanje budu izvedeni tako da osiguraju njegovu punu funkcionalnost i dugoročnu održivost“, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.
Po završetku radova, dvorana Kina Europa dobit će najsuvremeniju audio-vizualnu opremu, što će omogućiti održavanje filmskih projekcija, kao i drugih kulturnih programa.
Završetak radova predviđen je u roku od 21 mjesec od njihova početka.
Kino Europa zatvoreno je 2019. godine. Tijekom pripremnih radova na uređenju utvrđeno je da nisu izrađeni odgovarajući elaborati o stanju konstrukcije nakon potresa.
Kako bi se utvrdilo pravo stanje zgrade, aktualna gradska uprava naručila je detaljna ispitivanja i stručne elaborate koji su pokazali potrebu za ojačanjem konstrukcije i potpunom obnovom kina.
Pokrenuta je i novelacija projektne dokumentacije kako bi zgrada zadovoljila sve sigurnosne standarde te kako bi projekt bio prilagođen suvremenim kulturnim potrebama.
