Odabran izvođač za obnovu Kina Europa

„Riječ je o složenom zahvatu jer se radi o cjelovitoj obnovi pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra u samom središtu Zagreba. Kino Europa je ključno mjesto hrvatske nezavisne kinematografije i od presudne je važnosti za kulturni život grada, zbog čega je iznimno važno da uređenje i opremanje budu izvedeni tako da osiguraju njegovu punu funkcionalnost i dugoročnu održivost“, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.