Oglas

ove jeseni kreću radovi

Odabran izvođač za obnovu Kina Europa

author
Hina
|
10. ruj. 2025. 11:21
Kino Europa
Facebook

Nakon provedene javne nabave tvrtka ING-GRAD je, s ekonomski najpovoljnijom ponudom, odabrana za izvođenje radova na obnovi i opremanju Kina Europa, a radovi kreću ove jeseni, priopćio je u srijedu Grad Zagreb.

Oglas

Vrijednost odabrane ponude je 11 milijuna eura s PDV-om, od čega je šest milijuna eura osigurano iz EU fondova kroz program Konkurentnost i kohezija, a druga polovica putem zajma Europske investicijske banke i iz gradskog proračuna.

Na natječaj je pristiglo sedam ponuda, od kojih je šest bilo valjanih.

„Riječ je o složenom zahvatu jer se radi o cjelovitoj obnovi pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra u samom središtu Zagreba. Kino Europa je ključno mjesto hrvatske nezavisne kinematografije i od presudne je važnosti za kulturni život grada, zbog čega je iznimno važno da uređenje i opremanje budu izvedeni tako da osiguraju njegovu punu funkcionalnost i dugoročnu održivost“, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Po završetku radova, dvorana Kina Europa dobit će najsuvremeniju audio-vizualnu opremu, što će omogućiti održavanje filmskih projekcija, kao i drugih kulturnih programa.

Završetak radova predviđen je u roku od 21 mjesec od njihova početka. 

Kino Europa zatvoreno je 2019. godine. Tijekom pripremnih radova na uređenju utvrđeno je da nisu izrađeni odgovarajući elaborati o stanju konstrukcije nakon potresa.

Kako bi se utvrdilo pravo stanje zgrade, aktualna gradska uprava naručila je detaljna ispitivanja i stručne elaborate koji su pokazali potrebu za ojačanjem konstrukcije i potpunom obnovom kina.

Pokrenuta je i novelacija projektne dokumentacije kako bi zgrada zadovoljila sve sigurnosne standarde te kako bi projekt bio prilagođen suvremenim kulturnim potrebama.

Teme
Kino Europa ing-grad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ