Ono što u Petrinji košta 34, u Puli je 64 eura. Pogledajte usporedbu cijena osnovnih proizvoda u trgovinama

Analiza cijena navedenih proizvoda pokazuje da one drastično variraju ne samo među gradovima, već i unutar istih gradova ovisno o trgovačkom lancu. Primjerice, u Puli istu košaricu moguće je platiti 37 ili skoro 64 eura, a u Zagrebu od 36 do 62 eura, u Šibeniku, Zadru i Splitu od 49 do 62 eura. U Rijeci kupci, ovisno o tome gdje kupuju, navedenih osam proizvoda mogu platiti od 35 do 62 eura, a primjerice u Jelsi na otoku Hvaru od 37 do 53 eura. U Vodicama je raspon cijena uži (50-54 eura), ali na višoj razini, dok je u Petrinji najniži među navedenim gradovima od 34 do 37 eura.