Ova bi europska oznaka bila ključna za obrtnike: Dobili bi zaštitu na razini EU-a

Hrvatska je, kazao je, imala sustav sličan ovome, ali samo na nacionalnoj razini pa su njeni proizvodi poput paške, lepoglavske, primoštenske čipke bili poznati, ali ne i zaštićeni u cijeloj Uniji. Sada bi dobili zaštitu, ne samo u EU, nego i u trećim zemljama, a naši proizvođači stali bi uz bok najpoznatijim europskim brandovima, francuskom porculanu, češkom kristalu, portugalskoj keramici.