Važno je prilagoditi se

Nutricionisti pozivaju starije od 50 godina da što prije počnu jesti jednu namirnicu

N1 Slovenija
15. lis. 2025. 20:53
Salata od ribe
Ilustracija / Pixabay

Prema mišljenju nutricionista, jedna je namirnica posebno korisna za osobe starije od pedeset godina.

Kako starimo, potrebe našeg tijela postupno se mijenjaju. Hrana koja je u mladosti bila dovoljna za energiju i zdravlje, nakon pedesete godine često više ne zadovoljava potrebe organizma. Metabolizam se usporava, mišićna masa se smanjuje, kosti postaju krhkije, a tijelo zahtijeva veću potporu u obliku određenih hranjivih tvari.

Nutricionisti upozoravaju da bi nakon 50. godine trebalo posebno paziti na dovoljan unos proteina, vitamina B12, vitamina D i kalcija, jer svi ti elementi igraju ključnu ulogu u očuvanju jakih mišića, kostiju, srca i mozga.

„Metabolizam se s godinama može usporiti, pa je važno prilagoditi unos kalorija i makronutrijenata kako bi se spriječilo neželjeno dobivanje na težini“, izjavila je za američki portal Parade dijetetičarka Erin Palinski-Wade.

Ribe – supernamirnica

Prema mišljenju nutricionista, jedna je namirnica posebno korisna za osobe nakon pedesete godine – masne ribe poput lososa, skuše, tune i srdela. Te su ribe iznimno bogate proteinima, zdravim mastima te vitaminima B12 i D, koje tijelo s godinama teže apsorbira.

„Ribe sadrže hranjive tvari koje su starijim osobama najpotrebnije. Ako jedete manje ribe zajedno s kostima, dobit ćete i vrijedan izvor kalcija“, dodaje dijetetičarka Jess Cording.

Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u ribama dokazano smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i demencije, dok vitamin D i kalcij pomažu jačanju kostiju i sprječavanju osteoporoze.

Biljni izvori hranjivih tvari

Biljna prehrana također ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja nakon pedesete godine. Tofu je izvrstan izvor proteina i kalcija, a ima i nisku razinu masti. Cording naglašava da tofu sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, pa predstavlja dobru zamjenu za meso.

Posebno se preporučuju i suhe šljive – bogate su vlaknima i antioksidansima te mogu pomoći u sprječavanju gubitka koštane mase.

„Pet do šest suhih šljiva dnevno može pridonijeti očuvanju zdravlja kostiju“, savjetuje Palinski-Wade.

Što ograničiti za dugovječnost i vitalnost

Za zdravo starenje ključno je i ono čega se trebamo kloniti. Stručnjaci savjetuju ograničiti unos pržene hrane, proizvoda bogatih zasićenim mastima i šećerom, kao i prerađenih grickalica, slanih jela i alkohola.

Usredotočimo li se na namirnice bogate hranjivim tvarima, a smanjimo one koje štete srcu, mozgu i kostima, možemo dugoročno očuvati vitalnost, energiju i dobro raspoloženje.

omega 3 prehrana riba

