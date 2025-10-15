Važno je prilagoditi se
Nutricionisti pozivaju starije od 50 godina da što prije počnu jesti jednu namirnicu
Prema mišljenju nutricionista, jedna je namirnica posebno korisna za osobe starije od pedeset godina.
Kako starimo, potrebe našeg tijela postupno se mijenjaju. Hrana koja je u mladosti bila dovoljna za energiju i zdravlje, nakon pedesete godine često više ne zadovoljava potrebe organizma. Metabolizam se usporava, mišićna masa se smanjuje, kosti postaju krhkije, a tijelo zahtijeva veću potporu u obliku određenih hranjivih tvari.
Nutricionisti upozoravaju da bi nakon 50. godine trebalo posebno paziti na dovoljan unos proteina, vitamina B12, vitamina D i kalcija, jer svi ti elementi igraju ključnu ulogu u očuvanju jakih mišića, kostiju, srca i mozga.
„Metabolizam se s godinama može usporiti, pa je važno prilagoditi unos kalorija i makronutrijenata kako bi se spriječilo neželjeno dobivanje na težini“, izjavila je za američki portal Parade dijetetičarka Erin Palinski-Wade.
Ribe – supernamirnica
Prema mišljenju nutricionista, jedna je namirnica posebno korisna za osobe nakon pedesete godine – masne ribe poput lososa, skuše, tune i srdela. Te su ribe iznimno bogate proteinima, zdravim mastima te vitaminima B12 i D, koje tijelo s godinama teže apsorbira.
„Ribe sadrže hranjive tvari koje su starijim osobama najpotrebnije. Ako jedete manje ribe zajedno s kostima, dobit ćete i vrijedan izvor kalcija“, dodaje dijetetičarka Jess Cording.
Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u ribama dokazano smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i demencije, dok vitamin D i kalcij pomažu jačanju kostiju i sprječavanju osteoporoze.
Biljni izvori hranjivih tvari
Biljna prehrana također ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja nakon pedesete godine. Tofu je izvrstan izvor proteina i kalcija, a ima i nisku razinu masti. Cording naglašava da tofu sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, pa predstavlja dobru zamjenu za meso.
Posebno se preporučuju i suhe šljive – bogate su vlaknima i antioksidansima te mogu pomoći u sprječavanju gubitka koštane mase.
„Pet do šest suhih šljiva dnevno može pridonijeti očuvanju zdravlja kostiju“, savjetuje Palinski-Wade.
Što ograničiti za dugovječnost i vitalnost
Za zdravo starenje ključno je i ono čega se trebamo kloniti. Stručnjaci savjetuju ograničiti unos pržene hrane, proizvoda bogatih zasićenim mastima i šećerom, kao i prerađenih grickalica, slanih jela i alkohola.
Usredotočimo li se na namirnice bogate hranjivim tvarima, a smanjimo one koje štete srcu, mozgu i kostima, možemo dugoročno očuvati vitalnost, energiju i dobro raspoloženje.
