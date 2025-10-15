Nutricionisti pozivaju starije od 50 godina da što prije počnu jesti jednu namirnicu

Kako starimo, potrebe našeg tijela postupno se mijenjaju. Hrana koja je u mladosti bila dovoljna za energiju i zdravlje, nakon pedesete godine često više ne zadovoljava potrebe organizma. Metabolizam se usporava, mišićna masa se smanjuje, kosti postaju krhkije, a tijelo zahtijeva veću potporu u obliku određenih hranjivih tvari.